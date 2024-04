Komerční prodej marihuany nemá v koalici šanci, i když pro Piráty je to zásadní

Tedy regulované samopěstování pro lidi starší osmnácti let a možnost sdružit se v konopných klubech. „To by bylo pro lidi, kteří nemůžou, neumí nebo nechtějí z nějakého důvodu to pěstovat doma,“ dodává Podešva.

Podobnou možnost vyhlíží i část lidí v Česku. Mezi nimi spoluzakladatel Asociace konopných klubů Martin Podešva. „Připravujeme se na to, že to u nás bude alespoň jako v Německu.“

Lidovci jsou proti legalizaci drog

Uvnitř koalice ale shoda na legalizaci nepanuje. Právě regulovaný komerční trh nebo konopné kluby jsou pro lidovce nepřijatelné.

„Já si myslím, že je podstatný rozdíl mezi samopěstováním a legalizací drog a obchodováním s drogami, to je pro nás absolutně nepřípustné,“ řekl místopředseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Michael Kohajda.

ODS by se peníze líbily, ale...

Ministerstvo financí by možný přínos do státní kasy ocenilo. Pokud by k legalizaci nedošlo, šéf resortu Zbyněk Stanjura (ODS) se obává, že by možné budoucí výnosy mohly končit v rozpočtech jiných zemí.

Podle Národní ekonomické rady vlády by legalizace vynesla státu až dvě miliardy ročně.

Návrh ale nemá podporu ani uvnitř samotné ODS. Předseda jejího poslaneckého klubu Marek Benda si nemyslí, že by strana chtěla volně přístupnou marihuanu.

Pro Piráty je to zásadní, ostatní mají pochybnosti

Pro Piráty je tato záležitost prioritní. „Pro mě je zásadní, aby legislativa, která povoluje samopěstování a držení těch rostlin, prošla,“ zdůrazňuje jejich předseda Ivan Bartoš.

Shoda uvnitř koalice panuje právě na možnosti pěstování rostlin doma. Legislativní úpravy jsou ale podle části vládních poslanců pro toto volební období nereálné. „V tuto chvíli si netroufám odhadovat, jak se posuneme. Mám obavy, že v tomto funkčním období to spíše reálné není,“ odhaduje předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob.

Místopředsedkyně hnutí STAN Michaela Šebelová pak uvádí, že bude v rámci koalice otvírat otázku pouze samopěstování.

Skeptické je i hnutí ANO

Podporu alespoň částečnému uvolnění pro konzumenty konopí by ale pravděpodobně nevyjádřili ani opoziční poslanci. Předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová uvedla, že návrhy tohoto druhu její hnutí nezná a o celé záležitosti na klubu nejednali. „Ale já jsem k tomu velmi skeptická,“ dodává.

Jistou budoucnost však legalizace marihuany nemá ani v sousedním Německu. Konzervativní CDU slibuje, že pokud po příštích volbách bude sestavovat vládu, zákon zruší.