Koalice ANO, SPD a Motoristů chce zpřísnit vymáhání výživného


Systém vymáhání výživného nebude po změně trestního zákoníku k 1. lednu 2026 podle zákonodárkyň vznikající vládní koalice ANO, SPD a Motoristů funkční. Podle senátorky Jany Mračkové Vildumetzové (ANO) proto připraví novelu předpisu, který byl přijat letos v létě. Ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) v Otázkách Václava Moravce vyzvala nastupující koalici, aby se změnou počkala alespoň na analýzu dopadů nových paragrafů. Délka legislativního schvalování návrhu umožní podle Mračkové Vildumetzové dostatečnou diskusi nad změnou i analýzu prvních dopadů.

Neplacení výživného nebude od počátku ledna podle novely trestního zákoníku trestným činem, netýká se však těch, kteří neplacením vystavili děti nebezpečí nouze, zopakovala Decroix. Zmínila i zvýšení úroků za neplacené výživné. Podle Mračkové Vildumetzové se ale ukazuje, že ochrana před neplatiči nebude dostatečná.

Předsedkyně ústavně-právního výboru sněmovny Renata Vesecká (Motoristé sobě) míní, že změny prosazené v trestním zákoníku nereflektovaly trestněprávní problémy veřejnosti. I když podle svých slov ctí, že základní je předvídatelnost a stabilita právního prostředí, je podle ní třeba zvýšit vymahatelnost výživného. Chtěla by také přísnější tresty pro ty, kteří pod vlivem drog poruší zákon. A to v návaznosti na to, že novela trestního zákoníku od počátku příštího roku zmírní pravidla pro pěstování a držení konopí.

Prezident podepsal novelu trestního zákoníku
Prezident Petr Pavel

Decroix v diskusi potvrdila, že v návaznosti na změnu zákoníku opustí věznice k 1. lednu 311 neplatičů alimentů. Další vězně budou pak propouštět soudy postupně, protože budou muset přezkoumat na čtyři tisíce rozsudků zahrnujících drogovou trestnou činnost.

V druhé polovině listopadu končící vláda schválila nařízení, které zvyšuje úroky z neplaceného výživného. V prvním půlroce budou za každý den činit 2,5 promile dlužné částky. Poté budou na běžné sazbě. Podle podkladů k nařízení začalo loni 3780 exekučních řízení k vymáhání výživného na nezletilé děti. Ve dvou předchozích letech bylo případů vždy 4200.

Dětem, které se kvůli neplatičům ocitnou v tísnivé situaci, posílá náhradní alimenty stát. Vyplácí až tři tisíce korun měsíčně, a to až šest let. V roce 2022 poskytl 159,3 milionu korun, loni o 110 milionů korun víc.

Přibývá samoživitelek pod hranicí chudoby, stát suplují neziskovky
Ilustrační foto

