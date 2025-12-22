Nová vláda chce na provozu ministerstev ušetřit pět procent


Noví ministři navrhují rušení neobsazených míst a konec některých úředníků na svých resortech. Škrty má v pondělí schvalovat vláda. Podle odborů ale dosavadní postup zatím plně neodpovídá zákonným požadavkům. Kritiku vzbuzují například kroky předsedy Motoristů Petra Macinky. Vláda ANO, SPD a Motoristů chce podle premiéra Andreje Babiše (ANO) na provozu ministerstev ušetřit pět procent.

„Někde to mohou být tři procenta, někde třeba sedm procent. Podstata není v tom plnit kvóty, ale v tom, abychom se férově podívali, jestli jsou skutečně všichni pracovníci nezbytní,“ prohlásil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) s tím, že v posledních letech došlo k navyšování počtu zaměstnanců.

Například ministryně financí Alena Schillerová (ANO) plánuje snížit počet sekcí o třetinu a zrušit šest odborů a oddělení. Resort podle ní zeštíhlí nejméně o 57 míst, tedy pět procent. Přibližně s pětiprocentní redukcí počítají i na průmyslu a na spravedlnosti.

„Bude méně těch, kteří jsou na úrovni administrátorů, případně sekretariátu. A budeme se soustředit na to, abychom tady naopak udrželi pracovníky odborné,“ přiblížil Havlíček.

Podle ministra spravedlnosti Jeronýma Tejce (za ANO) není hlavním cílem reorganizace pouze úspora, ale to, aby vše lépe fungovalo.

„I naši ministři dostali za úkol neoficiálně minimálně pět procent šetřit, protože je to důležité. Oni nás seznámí s tím, jakým způsobem a kde se bude škrtat,“ řekl místopředseda hnutí SPD Radim Fiala.

Na informace čekají i zástupci odborových svazů. „Pokud se máme držet zákona, taky by naše odborové organizace měly mít dostatečné podklady v určitém předstihu. Aby z nich bylo schopné identifikovat, jaké budou změny mít dopad na ten úřad. A řada těch našich organizací ji v této chvíli nemá,“ sdělila druhá místopředsedkyně Odborového svazu státních orgánů a organizací Šárka Homfray.

Homfray tvrdí, že minimálně z časového hlediska a míry či úrovně podrobností podkladů, které odborové organizace v závěru pracovního týdne dostaly, situace neodpovídá zákonným požadavkům.

Schillerová chce stihnout legislativu k EET v příštím roce
Alena Schillerová

O krocích Macinky chce mluvit i koalice

Na resortu zahraničí si zaměstnanci podle odborů od vedení vyslechli slova o profesionalitě a potřebě kontinuity v diplomatické službě.

„Bohužel návrh nové systemizace spojený s účelovým odvoláním téměř celého vedení MZV (pod služebním zákonem) předložený státnímu tajemníkovi jen o několik hodin později jde zcela proti těmto hodnotám,“ stojí v dopisu odborů vedení ministerstva zahraničí.

Kroky šéfa resortu Macinky zajímají i koaliční partnery. Ještě před jednáním vlády si ho na pondělní koaliční radě chtějí vyslechnout zástupci SPD. Podle Deníku N tam s ním plánuje o situaci na ministerstvu zahraničí mluvit i premiér Babiš.

Reorganizace na ministerstvu zahraničí vyvolala kritiku z opozice
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé)

Největší polistopadové čistky, říká Lipavský

Bývalý ministr Jan Lipavský (za ODS) dění označil za největší polistopadové čistky. Kritizuje i zapojení Miroslava Sklenáře, který pracoval pro čínské společnosti a nyní se podle něj podílí na organizaci změn.

„Nad rámec toho, že bylo odstaveno celé vedení ministerstva, zároveň probíhá výrazné sesekání sekce, která se věnuje bezpečnostním a multilaterálním otázkám a dochází k rušení některých útvarů, které se věnují bezpečnosti ve vztahu k ruské agresi na Ukrajině. A řídí to člověk, který nemá bezpečnostní prověrku,“ podotkl Lipavský.

„Miroslav Sklenář je ředitel kabinetu ministra. Je to člověk, který bezpečnostní prověrku má. A mě dojímá, že pan Lipavský je obeznámen s tím, co se tam děje. Já myslím, že jsou to jeho dojmy,“ reagoval Macinka.

Máme povinnost vazbu se Slováky uchovávat, řekl Macinka po schůzce s Blanárem
Ministři zahraničí Petr Macinka (Motoristé) a Juraj Blanár (Smer)

Možné zrušení odborů týkajících se dekarbonizace

Na životním prostředí už Macinka nepočítá se sekcí ochrany klimatu. „Určitě se budeme pohybovat v mezích zákona, takže určitě nic, co by skončit nemělo, neskončí, ale možná některé agendy, které byly z našeho pohledu ideologické, už prioritu mít nebudu. Konkrétnější nebudu, možná některé odbory, které se týkají dekarbonizace,“ zmínil ministr.

Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) mluví o tom, že Macinka přichází na resort životního prostředí s ideologií. „Je to ideologie popírající vědecká fakta, ideologie, která se staví zády k realitě, tedy změně klimatu,“ říká.

Aktivisté protestovali vyvěšením transparentu na budovu MŽP
Aktivisté z organizace Greenpeace na budově MŽP

Postup nového kabinetu kritizují zástupci bývalé vlády. Starostové se kvůli reorganizaci na ministerstvu zahraničí obrátili na vedení hnutí ANO. „Zaráží mě, že rozpočet nedokázali připravit, zemi pošlou do rozpočtového provizoria, ale čistky měli očividně připravené dobře,“ uvedl europoslanec Jan Farský (STAN).

Koalice každopádně uvádí, že úspory chce na jednotlivých ministerstvech hledat i v dalších letech.

Vláda projedná i státní rozpočet

Vláda se v pondělí dopoledne vrátí i ke státnímu rozpočtu na příští rok. Ministryně financí Schillerová postupně probírá s kolegy jednotlivé priority, konečný návrh by podle premiéra mohl kabinet schvalovat v druhé půlce ledna. Nový rok tak začne v rozpočtovém provizoriu.

Vláda posoudí například návrh Jihomoravského kraje, který znovu zavádí daňové zvýhodnění tichého vína jako daru. Na programu je i senátní návrh ústavní novely, která má dát Nejvyššímu kontrolnímu úřadu právo prověřovat hospodaření České televize a Českého rozhlasu.

Platy ve státní sféře porostou podle Babiše i v rozpočtovém provizoriu
Ilustrační foto

