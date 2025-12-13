Platy ve státní sféře porostou podle Babiše i v rozpočtovém provizoriu


Platy učitelů, policistů, vojáků, úředníků a dalších státních zaměstnanců by od ledna mohly vzrůst i přesto, že Česko bude od začátku roku v rozpočtovém provizoriu. V rozhovoru pro ČT to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Provizorium přitom umožňuje vládě utratit každý měsíc jen dvanáctinu výdajů z předchozího roku. Třeba budoucí ministr školství Robert Plaga (za ANO) plánuje tarifní platy učitelů zvýšit od ledna o sedm procent. Stejný nárůst pro ně schválila na podzim i vláda Petra Fialy (ODS).

„Pokud se podívám na tu dvanáctinu a rozpis, jak se funguje v rozpočtovém provizoriu, tak by tarifní nárůst o sedm procent měl být zabezpečen finančně ze strany ministerstva bez problémů,“ míní Plaga.

„Určitě je potřeba to narovnat a každý ten resort bude mít za úkol vlastně říct k tomu stanovisko a samozřejmě to zdůvodnit a navrhnout, jakým způsobem,“ doplnil Babiš.

Hasiči, policisté, vězeňští dozorci, celníci, ale třeba i vojáci nebo pedagogové. Zhruba čtvrt milionu těchto pracujících má už teď prakticky garantované, že jim stát od ledna platy zvýší. Budoucí ministryně financí Alena Schillerová (ANO) ještě donedávna pochybovala, jestli to je v rozpočtovém provizoriu možné.

„Podle rozpočtových pravidel by to jít nemělo, že prostě by se to mělo řídit stávajícím platem, ale jsou na to názory expertů ministerstva financi, že to jde, takže to budeme debatovat,“ poznamenala.

Budoucí ministr školství Plaga si je jistý, že učitelům tabulkové platy od ledna i v provizoriu vzrostou o sedm procent, jak plánovala dosluhující vláda. Vzrůst mají i platy policistů, hasičů či vojáků.

Tarify učitelů a akademiků od ledna stoupnou o sedm procent
Ilustrační snímek učitele

„Rozpočtové provizorium nic takového neohrozí, neohrozí ani platy, ani investice. Tam jsme si to konzultovali i s mými kolegy z ekonomické sekce,“ uvedla ministryně obrany v demisi Jana Černochová (ODS).

Podle ministra vnitra v demisi Víta Rakušana (STAN) není žádný důvod, ani v rozpočtovém provizoriu, aby tarifní platy, pokud je schváleno vládní nařízení, pokud je schválena systemizace, o pět procent opravdu nevyrostly.

„Chceme, aby byly navýšeny platy policistům a hasičům teď od 1. ledna 2026,“ podotkl v této souvislosti kandidát na ministra vnitra Lubomír Metnar (ANO).

Růst platů státních zaměstnanců od ledna 2026
Zdroj: Vláda ČR

Jednání s odbory

Poslední velkou skupinou státních zaměstnanců, která neví, jak jí stát platy od ledna zvýší, jsou státní úředníci, kulturní pracovníci nebo kuchařky a školníci. Odbory pro ně požadují od ledna zvýšení tarifních platů o devět procent.

„Jsou to vlastně ti nejhůře placení zaměstnanci, ale stejně tak důležití jako ti ostatní a těm dlouhodobě není přidáváno. Jsme připraveni se setkat kdykoli mezi svátky, před svátky,“ konstatoval předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.

Babiš v rozhovoru pro ČT řekl, že nová vláda se s odbory kvůli platům zaměstnanců ve veřejné sféře sejde po Novém roce. Do konce ledna pak hodlá nový kabinet schválit nařízení určující růst platů úředníků, školníků, školních kuchařek či kulturních pracovníků.

Rozpočet upravíme, schodek je ale výsledkem končící vlády, řekla Schillerová
Kandidátka na ministryni financí Alena Schillerová (ANO)

Vyšší platy by pak podle Babiše dostali státní zaměstnanci v únorové výplatě, a to s platností od 1. ledna. Zatím ale není jasné, o kolik konkrétně platy vzrostou. „My se s nimi setkáme, ale to už tento rok nezvládneme, když teda jsem tři dny v Bruselu a budeme mít třikrát vládu de facto, tak hned zkraje příštího roku si na to sedneme,“ dodal Babiš.

Konkrétní růst platů ve veřejné sféře bude záviset i na tom, jak v lednu nový kabinet přepracuje státní rozpočet na příští rok.

V Česku pracuje ve veřejné sféře přes 930 tisíc lidí. Většinu, necelých 620 tisíc lidí, platí vláda ze státního rozpočtu. Necelých 200 tisíc zaměstnanců platí samosprávy a plat dalších zhruba 122 tisíc zdravotníků platí lidé ze zdravotního pojištění.

Průměrný plat zaměstnanců placených ze státního rozpočtu v posledních letech roste. Zatímco v roce 2023 dosáhl necelých 43 tisíc hrubého, letos už to bude skoro 47,5 tisíce korun.

Skok na téměř 54 tisíc korun v příštím roce je způsobený faktem, že od ledna 2026 už stát nebude hradit platy nepedagogických pracovníků, kteří mají většinou podprůměrné platy. Místo něj budou nepedagogy platit obce a kraje.

Podle návrhu rozpočtu kabinetu v demisi mělo jít v příštím roce na platy skoro 288,5 miliardy korun, o téměř 21 miliard víc než letos. Vláda, kterou jmenuje prezident Petr Pavel v pondělí, ale jak už bylo řečeno, hodlá rozpočet přepracovat.

Budoucí vláda slibuje úpravu důchodů či vyšší platy státních zaměstnanců
Ilustrační foto

Platy ve státní sféře porostou podle Babiše i v rozpočtovém provizoriu

