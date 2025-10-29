Tarify učitelů a akademiků od ledna stoupnou o sedm procent


před 35 mminutami|Zdroj: ČTK

Tarify všech učitelů a akademiků stoupnou od 1. ledna příštího roku o sedm procent. Asistentům pedagogů a některým lektorům vláda zvýšila tarif o fixních dva tisíce korun měsíčně. O přijetí návrhu informoval po středečním jednání vlády ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) dříve řekl, že rozhodnutí o růstu platů školníků či školních kuchařek v příštím roce nechá končící kabinet na nově vznikající trojkoalici ANO, SPD a Motoristů.

Z předpisu a pokynů ministerstva školství k odměňování vyplývá, že podle náplně práce a délky praxe se pedagogům tarif zvedne o 1880 až 3800 korun a akademickým pracovníkům ze státních vysokých škol o 2460 až 4320 korun. Navýšení si vyžádá celkem 10,5 miliardy korun a je pokryto v návrhu rozpočtu. V případě učitelů se týká 180 tisíc úvazků, uvedl Bek.

Na růstu platů pedagogických pracovníků se dohodli zástupci vlády již dříve s odbory a zaměstnavateli. Původně předpis obsahoval i varianty navýšení tarifů ostatních profesí ve veřejných a státních službách, dohoda na nich ale nebyla.

Vysoké školy dostanou miliardy na navýšení počtu studentů zdravotnických oborů
Ilustrační foto

Tarifní tabulka pedagogů se skládá ze třinácti platových tříd od čtvrté do šestnácté podle vzdělání, odpovědnosti a náročnosti práce a ze sedmi stupňů podle délky praxe. Podle pokynů ministerstva školství tarif od čtvrté do deváté platové třídy připadá asistentům pedagoga, od osmé třídy učitelům mateřských škol i vychovatelům z družin, klubů a internátů či pedagogům volného času, od desáté třídy učitelům základních a středních škol. V šesté platové třídě začínají tarify lektorů a instruktorů. Plat akademických pracovníků se stanovuje od dvanácté třídy. Dvě nejvyšší třídy, tedy patnáctá a šestnáctá, jsou pro akademiky.

Peníze na navýšení platů ve školství jsou, řekl Jurečka

Jurečka dříve řekl, že objem peněz je v návrhu rozpočtu zajištěn, takže prostor pro navýšení platů dalších pracovníků ve školství existuje. Koalice formovaná hnutím ANO, které zvítězilo ve volbách na počátku října, chce však návrh rozpočtu upravit.

Končící vláda Petra Fialy (ODS) poslala návrh do sněmovny na konci září, znovu by ho měla zřejmě dolní parlamentní komoře zaslat po jejím ustavení v nové povolební sestavě. To by se mělo uskutečnit příští týden. Fialova vláda dosud považovala opětovné předložení návrhu rozpočtu do dolní komory parlamentu za zbytečné. Připomínala, že strany sestavující nový kabinet návrh rozpočtu před volbami kritizovaly.

Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) ve středu řekl, že vláda se k rozhodnutí, zda do sněmovny znovu pošle návrh státního rozpočtu na rok 2026, vrátí v listopadu. Na opětovné poslání rozpočtu do sněmovny naléhá hnutí ANO, které s SPD a Motoristy sobě sestavuje nový kabinet.

Rovněž Fiala nedávno uvedl, že jeho kabinet na začátku listopadu vyhodnotí aktuální situaci a pak rozhodne, jestli má smysl rozpočet do sněmovny znovu posílat. ANO se podle něj svými výzvami k novému předložení rozpočtu snaží zamlžit fakt, že nemá svůj návrh rozpočtu, jak slibovalo před volbami.

Na přidání je příští rok podle ministerstva práce potřeba 11,87 miliardy korun. Pokud se odpočítají náklady na doplatky do minimálního a zaručeného platu, je to 10,99 miliardy korun.

Zda zaslat rozpočet do sněmovny, vyhodnotí vláda v listopadu
Uprostřed premiér Petr Fiala (ODS) a vpravo ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS)

Tarify učitelů a akademiků od ledna stoupnou o sedm procent

