Budoucí vláda slibuje úpravu důchodů či vyšší platy státních zaměstnanců

Vznikající vláda ANO, SPD a Motoristů ve vládním programu navrhuje zastropování důchodového věku na 65 letech a změnu valorizace penzí. Vojákům, hasičům, policistům a některým pedagogům také slibuje nástupní plat 50 tisíc korun. Strany se zavazují také ke zvýšení rodičovského příspěvku, školkovného či slevy na dani pro pečující. Zmiňují i nový zákon o sociálních službách a zohlednění jejich financování podle počtu klientů.
Strany počítají se zastropováním důchodového věku zpět na 65 letech. Reforma končícího kabinetu přitom počítá od třicátých let s posouváním o měsíc ročně do 67 let.
Vedle toho slibuje vznikající koalice obnovení „spravedlivého valorizačního vzorce, který zohlední růst životních nákladů rodin důchodců a polovinu růstu reálných mezd“ místo třetiny.
Podle finálního návrhu mají od osmdesáti let růst důchody s věkem seniorů. Úprava zákona má umožnit dřívější odchod do penze náročným profesím.
V péči o seniory chce klást důraz na rozvoj terénní a ambulantní péče a současně vytvořit centrální registr žadatelů o sociální služby a domovy seniorů. „Přidělování míst musí být spravedlivé a přehledné, informace budou využity při vytváření a úpravách kapacit i struktury nabízených sociálních služeb,“ uvádí s tím, že prostřednictvím sociálně zdravotního pomezí propojí zdravotní a sociální péči. Plánuje také zavést hmotné zabezpečení neformálních pečujících, podporu sítě odlehčovacích služeb a zjednodušit posuzování žádostí o invalidní důchody.
Regionální síť nemocnic
ANO, SPD a Motoristé plánují restrukturalizaci lůžkového fondu nemocnic a vytvoření jejich regionálních sítí, smysluplnou centralizaci jejich péče a stavbu nové nemocnice v Praze. Slibují také síť zubních pohotovostí, dostatečné rezervní zásoby léků, monitorování kapacit a čekacích dob u lékaře nebo finanční bonusy pro občany, kteří se účastní preventivních prohlídek.
„Cílem vlády je posílit důvěru ve zdravotnictví, zlepšit jeho organizaci a zajistit jeho dlouhodobou finanční stabilitu,“ píše se v programovém prohlášení. S končící vládou SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) a STAN se shoduje na podpoře prevence, elektronizace zdravotnictví, posílení péče praktických lékařů a důrazem na kvalitu a dostupnost zdravotních služeb.
„Chceme vytvářet regionální nemocniční sítě s vyšší mírou spolupráce a dělby práce, než je tomu nyní. Budeme podporovat smysluplnou centralizaci péče a její přesun do jednodenní, stacionární, ambulantní a domácí oblasti,“ píše se v materiálu.
Pro státní nemocnice chtějí strany zavést v reakci na kauzu Fakultní nemocnice v Motole protikorupční mechanismy, vzniknout mají i jejich správní rady. Nemocnice mají také společně nakupovat. Kapacity a čekací doby na vyšetření chtějí strany sledovat pomocí elektronické žádanky, kterou by lékaři i nemocnice museli používat povinně.
Podpora rodin
Vznikající vládní koalice slibuje zvýšení rodičovského příspěvku, obnovení školkovného či slevy na dani pro pečující.
„Při přípravě demografických opatření budeme upřednostňovat manželství jako nejstabilnější prostředí pro výchovu dětí,“ stojí dál v návrhu programového prohlášení. Zlepšit chce koalice systém záchytu dětí ohrožených zanedbáváním, týráním nebo zneužíváním.
„Zajistíme cílenou podporu rodinám a preventivní opatření ve spolupráci se školami a sociálními pracovníky. Podpoříme stabilnější finanční zázemí pro pěstouny, zjednodušení adopčního procesu a poskytování lepší doprovodné péče pro nové rodiny,“ shodly se strany koalice.
Revidovat chtějí nový systém pomoci, takzvané superdávky. „Změníme nevyhovující a diskriminační parametry superdávky, vyčleníme přídavky na děti. Sociální systém upravíme tak, aby více motivoval k pracovní aktivitě a obsahoval přiměřenou pracovní povinnost pro dlouhodobé příjemce dávek. Zajistíme účast obcí na řešení situace jejich občanů pobírajících dávky,“ píše se v dvoustránkové kapitole návrhu věnované sociální oblasti. Podpořit chce koalice flexibilní úvazky pro rodiče, seniory a zdravotně znevýhodněné. „Vyplácení dávek spojíme se sociální prací, aby lidé snáze přešli zpět na pracovní trh,“ stojí v návrhu.
Nastavení životního minima má podle budoucí vlády odpovídat současným potřebám.
Nástupní plat 50 tisíc korun pro policisty i hasiče
Vznikající vláda chce prosadit navýšení platů na srovnatelnou úroveň pro hasiče, vojáky a policisty. Slibují pro ně také nástupní plat 50 tisíc korun. Vznikající vláda chce podle dokumentu zavést pro policisty a hasiče systém proplácení přesčasů a příplatků, sjednotit systém benefitů a umožnit kariérní prostupnost mezi složkami. Plánuje zavedení příspěvku na bydlení až šest tisíc korun podle regionu.
Strany také chtějí za podpory ministerstva obrany připravit projekt center, která umožní nábor policistů, hasičů, celníků, příslušníků Vězeňské služby a vojáků. Jejich součástí mají být i startovací byty, školy a sportoviště pro jejich rodiny.
Strany slibují i podporu dobrovolných hasičů a modernizaci jejich vybavení. Zanalyzují také možnost, zda by se obecní policie měla stát složkou Integrovaného záchranného systému.
Zvýšení platů pedagogů
Vznikající kabinet chce postupně zvýšit výdaje na vzdělávání na úroveň průměru zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). V roce 2022 činily vládní výdaje od základních po vysoké školy v průměru zemí OECD čtyři procenta HDP. Budoucí vláda chce také zvýšit platy pedagogických pracovníků. Na konci volebního období mají mít učitelé průměrně 75 tisíc korun. Nástupní plat učitele s vysokoškolským vzděláním má být 50 tisíc korun.
Udržení platů učitelů na úrovni 130 procent průměrné hrubé měsíční mzdy má v programovém prohlášení i končící vláda Petra Fialy (ODS). Odborníci dlouhodobě upozorňují, že platy učitelů takové výše nedosahují.
Budoucí vláda má v plánu udělat revizi inkluze a zrušit podle ní neefektivní prvky současného společného vzdělávání. Podpořit chce kapacity speciálních škol a speciálních tříd. Podpořit chce budoucí vláda také dostupnost školních psychologů, speciálních a sociálních pedagogů a zajistit jejich dostatečné financování. Podle letos schválené novely školského zákona má platy školních psychologů a speciálních pedagogů v ZŠ od roku 2026 hradit stát.
Vznikající vláda chce rozšířit podporu bezplatného školního stravování pro děti ze znevýhodněných rodin či zajistit vyšší dostupnost školního sportu. Zároveň chce podpořit investice do MŠ, ZŠ a SŠ v regionech s nedostatkem kapacit.
Nová koalice zadluží zemi, kritizuje Jurečka
Podle končícího ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) nová koalice v případě naplnění slibů zadluží zemi jak nikdo dříve.
„Slibuje, že všem všechno dá, všechno bude levnější, ale zároveň na to prý nepotřebuje žádné nové příjmy. Takže pečení holubi nám začnou lítat sami do pusy. Kde na to vezmeme, to nám vládní koalice neřekne. Proto to za ně řeknu já. Zadluží tuhle zemi jak nikdo před nimi a každý včetně našich dětí to bohužel bude ještě hodně dlouho splácet i s úroky,“ řekl Jurečka.
Někteří ekonomové už dříve uvedli, že důchodové, dávkové i další sliby by zvedly výdaje o desítky miliard korun ročně. Pomalé posouvání důchodového věku označovali za nejméně bolestivý krok ke snížení deficitu důchodové soustavy, další možností by podle nich bylo zvýšení odvodů či pokles penzí. Opakovaně se tak vyjádřil třeba šéf Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl.