Nástupní plat pro pedagogy má být 50 tisíc, plánuje nová koalice


před 1 hhodinou
3 minuty
Události: Plány v oblasti školství
Zdroj: ČT24

Zvýšení průměrného platu učitele na 75 tisíc korun do roku 2029, nástupní suma pro vystudované pedagogy 50 tisíc a výrazné omezení inkluze. To jsou stěžejní myšlenky ANO, SPD a Motoristů v oblasti školství. ČT se podařilo program získat. Vznikající koalice také slibuje, že zachová bezplatné vysoké školství a do vzdělávání smysluplně zavede umělou inteligenci.

Simona Jindřichová druhým rokem učí tělocvik na základní škole v Praze. Zatím na částečný úvazek, ještě sama studuje. Příští rok plánuje nastoupit na plný úvazek.

„Odměna pro začínající mladé učitele by mohla být za mě trochu vyšší. Člověk to musí mít doopravdy rád, aby to dělal,“ míní. Nástupní plat i s odměnami je v této škole asi 40 tisíc korun hrubého. Programové prohlášení formující se vlády slibuje o deset tisíc víc.

„Padesát tisíc hrubého pro začínajícího učitele by možná bylo dostačujících. Plno vlád ale už dávalo plno slibů, bohužel učitelům nikdy tolik nesplnily,“ říká ředitelka ZŠ genpor. Františka Peřiny Jarmila Pavlišová.

Tarify učitelů a akademiků od ledna stoupnou o sedm procent
Ilustrační snímek učitele

„Žádný spor“

Budoucí vládní strany program oficiálně nekomentují. Na růstu nástupního platu se ale dohodly. „My jsme se na tom naprosto shodli, tam nebylo žádného sporu od samého začátku,“ říká místopředsedkyně ANO Alena Schillerová.

Průměrně učitelé loni vydělávali přes padesát tisíc. V roce 2029 mají podle programového prohlášení dosáhnout na 75 tisíc. Šlo by o vyšší nárůst než za uplynulé desetiletí. Strany mířící do opozice plán nerozporují, upozorňují ale, že v příštích letech vyjde na desítky miliard.

„Je to věc, kterou podpoříme, ale samozřejmě v případě, že na to budeme mít. To znamená, že to bude složitá debata ještě v kontextu státního rozpočtu,“ upozorňuje místopředseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.

„Neefektivní prvky inkluze“

Kromě toho plánuje vznikající koalice také proměnu přijímaček na střední školy. Nejdřív by děti dělaly zkoušky, až pak podávaly přihlášky. Změnit se má rovněž financování vysokých škol, podle toho, po jakých absolventech bude poptávka na pracovním trhu. A strany se dohodly také na přehodnocení inkluzivního vzdělávání. Posílí speciální školy i třídy.

„Pojďme zrušit neefektivní prvky současného systému inkluze. Některá opatření můžeme zahájit velmi rychle poté, co vláda nastoupí,“ sděluje zvolený poslanec a expert hnutí ANO na školství Robert Plaga.

Dojde k „zásadní revizi“ inkluze, zaznělo po jednání možné koalice
Robert Plaga (ANO) přichází na jednání vznikající vlády

„Pokud se bude jednat o nějaké plošné přesouvání dětí do segregovaných škol, byť jim říkáme speciální, tak to nepovažuji za šťastné,“ dodává znovuzvolený poslanec a expert hnutí STAN na školství Jan Berki.

SPD a Motoristé slibovali před volbami úplný konec inkluze. Při vyjednávání ale ustoupili. „Řekl bych, že k tomu máme trochu víc radikálnější postoj, protože si myslím, že systém inkluze je špatně nastavený,“ sdělil dříve předseda SPD Tomio Okamura.

ANO, SPD a Motoristé chtějí programové prohlášení budoucí vlády zveřejnit příští pondělí. Třetího listopadu také plánují ve sněmovně podepsat koaliční smlouvu.

Zvýšení průměrného platu učitele na 75 tisíc korun do roku 2029, nástupní suma pro vystudované pedagogy 50 tisíc a výrazné omezení inkluze. To jsou stěžejní myšlenky ANO, SPD a Motoristů v oblasti školství. ČT se podařilo program získat. Vznikající koalice také slibuje, že zachová bezplatné vysoké školství a do vzdělávání smysluplně zavede umělou inteligenci.
