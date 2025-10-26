Vládní program bude počítat s růstem rodičovské i nižším zdaněním firem

Nižší daně pro část rodin s dětmi i pro firmy, zvýšení platů státních zaměstnanců, růst rodičovského příspěvku, štědřejší důchody a také zvyšování výdajů do zdravotnictví. To jsou důležité body z chystaného programu vznikající vlády, které z vyjádření lídrů hnutí ANO, SPD a Motoristů zjistila Česká televize. Strany zároveň ujišťují, že nezvýší deficit veřejných financí nad tři procenta HDP – hranici, jejíž dodržení požaduje EU. Pro letošek zatím ministerstvo financí očekává schodek ve výši 1,9 procenta HDP.
„Budeme naplňovat evropské předpisy v tomto směru, budeme naplňovat to, co se po nás žádá, na druhé straně nedovolíme zaškrcení ekonomiky. To znamená, to si všichni uvědomujeme, jak je důležité nastartovat ekonomický růst,“ avizovala místopředsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová.
„My když jsme nastoupili po minulé vládě Andreje Babiše, tak jsme přinesli nový rozpočet, kde jsme strukturální deficit začali snižovat hned v tom prvním roce a činili jsme tak další tři roky. Jak budou konat oni – uvidíme,“ sdělil Marek Benda (ODS).
Budoucí pravděpodobný premiér Andrej Babiš (ANO) souhlasí s předjednanou podobou programu vznikající vlády. Jeho přesné znění ale zatím koaliční lídři přísně tají. Česká televize mimo jiné zjistila, že vládní program bude počítat třeba se znovuzavedením školkovného, s růstem rodičovského příspěvku na 400 tisíc nebo se snížením daně z příjmu firem z 21 na 19 procent.
Babiše čeká třetí návštěva Pavla od voleb
V pondělí navštíví Babiš prezidenta Petra Pavla – po volbách už potřetí. Po dvou informativních schůzkách by mu měl na té třetí mimo jiné představit základní programové priority vznikající vlády. „Pan předseda Babiš jde jako budoucí premiér informovat prezidenta o základních tezích toho programu, což je v pořádku,“ řekla Schillerová.
„Přiznám se, že neznám detail té schůzky, v jaké formě a podobě mu to bude představovat, ale předpokládám, že ty hlavní teze tam představí,“ sdělil Karel Havlíček (ANO). „Pan prezident se už v minulosti nechal slyšet, že některé ty programové priority, zejména ukotvení České republiky v evropském prostoru či otázky vnější i vnitřní bezpečnosti, jsou pro něj velmi důležité,“ shrnul Boris Šťastný (Motoristé).
Sám Babiš obsah své schůzky u prezidenta komentovat nechtěl. „Pracuju, mám schůzky, koaliční rada je ve středu. Potom uděláme tiskovku,“ avizoval Babiš.
Právě ve středu by si měli lídři vznikající vládní koalice mimo jiné potvrdit, že všechny tři strany s novým vládním programem souhlasí. Hnutí ANO do něj například prosadilo daňové úlevy, které slibovalo před volbami.
Na otázku, zda se do programu podařilo prosadit školkovné, daňová sleva na manželku, nebo manžela, či snížení daně z příjmu právnických osob, Schillerová potvrdila, že ano. „Toto jsme projednávali všechno, počkejte si na finální programové prohlášení. My bychom samozřejmě chtěli, aby to bylo co nejdříve, ale konkrétní harmonogram, k tomu jsme se ještě nedostali,“ vysvětlil předseda SPD Tomio Okamura.
Kritici pochybují o snižování schodku rozpočtu
Kromě toho bude vládní program počítat třeba i s výdaji dvou procent HDP na obranu nebo s postupným růstem nástupního platu policistů či vojáků na padesát tisíc korun měsíčně. Zároveň s tím koaliční lídři tvrdí, že udrží rozpočtový schodek pod kontrolou.
„Jak my, tak Motoristé chceme postupně samozřejmě snižovat ten strukturální schodek a chceme konsolidovat,“ slíbil Havlíček.
„Jsme zvědaví, jak dokáže budoucí vznikající vládní koalice v kontextu toho, co všechno naslibovali svým voličům před volbami, udržet tu konsolidaci,“ řekla předsedkyně poslaneckého klubu STAN Michaela Šebelová.
Peníze na své priority chtějí vzít vládní strany díky vyššímu hospodářskému růstu nebo boji s šedou ekonomikou. Podle stran, které míří do opozice, to ale bude téměř nemožné. „Největší problém vznikající koalice je, že toho naslibovala tolik, že by musela Česká republika zbankrotovat, aby to mohli zrealizovat,“ je přesvědčen Jan Bartošek (KDU-ČSL).
Babiš by chtěl, aby prezident Pavel jmenoval jeho vládu do poloviny prosince. Rád by se totiž už v roli premiéra před Vánoci zúčastnil zasedání Evropské rady.
- Domácí
- Ekonomika
- Andrej Babiš
- ANO
- Školkovné
- Daň z příjmu
- Rodičovský příspěvek
- NATO
- Karel Havlíček
- KDU-ČSL
- Evropská unie
- STAN
- Evropská rada
- Petr Pavel
- Alena Schillerová
- Boris Šťastný
- SPD
- Daně
- Prezident
- Motoristé
- Koaliční rada
- Daňové úlevy
- Peníze
- Opozice
- Příjem
- Vládní koalice
- HDP
- Obrana
- Vojáci
- Rozpočet
- Bezpečnost
- Program
- Motoristé sobě
- Tomio Okamura
- Marek Benda
- ODS
- Michaela Šebelová
- Jan Bartošek
- Schodek
- Ekonomický růst
- Strukturální deficit
- Ekonomika
- Státní zaměstnanci
- Veřejné finance
- Vládní opatření
- Volby do Poslanecké sněmovny 2025
- Výběr
- Výběr redakce