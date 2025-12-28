Na Havlíčkobrodsku je v dalším velkém chovu ptačí chřipka

V Habrech na Havlíčkobrodsku postihla ptačí chřipka další hospodářství firmy Xaverov, v němž bylo okolo 30 tisíc nosnic. To je několik set metrů vzdálené od chovu téže firmy, v němž bylo kvůli ptačí chřipce minulý týden v úterý zlikvidováno okolo 35 tisíc slepic. I v novém ohnisku bude drůbež utracena. Podle nynějšího předpokladu by utrácení mohlo proběhnout příští týden v úterý, uvedl v neděli Petr Majer ze Státní veterinární správy (SVS).
Nové ohnisko ptačí chřipky je v hospodářství, které se stejně jako v předchozím případě v Habrech zabývá chovem slepic s produkcí vajec pro líhnutí brojlerových kuřat. Veterinární lékař nahlásil krajské veterinární správě zvýšený úhyn nosnic v jedné z hal na farmě. U žijící drůbeže se navíc projevovaly příznaky nákazy. Vyšetření odebraných vzorků ve Státním veterinárním ústavu potvrdilo v chovu výskyt vysoce patogenní ptačí chřipky subtypu H5N1.
Kvůli prvnímu výskytu této nemoci v Habrech tam už SVS vymezila tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru. V těchto pásmech platí mimořádná veterinární opatření, která mimo jiné omezují přesuny drůbeže, stanoví povinnost soupisů všech jejích chovů a zakazují pořádání hromadných akcí, jako jsou burzy či výstavy ptactva. Ty totiž představují velké riziko šíření těchto nákaz.
Letos bylo objeveno jedenáct ohnisek ptačí chřipky
Ptačí chřipka se letos vyskytla v jedenácti velkochovech drůbeže a celkový počet zvířat k utracení dosahuje zhruba 190 tisíc. Ohnisek je o jedno víc než loni, kdy ale museli veterináři utratit o třetinu víc ptáků. Vůbec nejvíce ptáků, 780 tisíc, dali veterináři utratit v roce 2022, následuje rok 2021, kdy to bylo na půl milionu.
V minulosti se ptačí chřipka výrazně vyskytovala také v letech 2007, 2017 a 2020. Dosud největší ohnisko nemoci v tuzemsku veterináři objevili koncem prosince 2022 ve velkochovu slepic v Brodu nad Tichou na Tachovsku, kde bylo kvůli viru subtypu H5N1 zlikvidováno všech 742 tisíc slepic.
Ptačí chřipka je nebezpečná virová nákaza kura domácího, krůt, vodní drůbeže, pernaté zvěře, exotických ptáků a volně žijícího ptactva. Viry ptačí chřipky se běžně vyskytují právě u volně žijících ptáků a k jejich přenosu dochází zejména trusem. Proto infekci nejčastěji způsobí pozření krmiva či vody kontaminované trusem infikovaných zvířat. Veterináři proto doporučují, aby chovatelé drželi drůbež v uzavřených objektech a zabránili kontaktu s volně žijícími ptáky.