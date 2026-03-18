Výstavba tramvajové tratě na Strahov se zpozdí

Výstavba nové tramvajové tratě z Malovanky na Strahov za více než miliardu korun nabere zpoždění. Práce měly původně začít letos na jaře, Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) ale zatím neuzavřel výběrové řízení na zhotovitele. Zahájení stavby se tak podle mluvčí DPP Anety Řehkové posune o několik měsíců. Nová trať má zlepšit spojení k vysokoškolským kolejím a k budoucímu stadionu fotbalové Sparty.
„Potvrzujeme, že veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby akce Tramvajová trať Malovanka–Strahov dosud nebyla ukončena. Zahájení stavby proto neproběhne letos na jaře, ale později v letošním roce. Celá realizace akce tak bude posunuta v čase v řádu měsíců,“ řekla České televizi mluvčí DPP Aneta Řehková. Přesné termíny dopravní podnik upřesní až po podpisu smlouvy s vítězným uchazečem.
Zakázku vypsal dopravní podnik loni v říjnu, stavba má trvat zhruba rok a půl. Původní plány počítaly s ukončením na podzim 2027, kvůli zdržení se ale zprovoznění pravděpodobně posune na začátek roku 2028.
Nová, 1,3 kilometru dlouhá trať vyjde dopravní podnik na 1,02 miliardy korun bez DPH. Koleje povedou z Bělohorské ulice přes Vaníčkovu až ke strahovským kolejím, kde vznikne smyčka Stadion Strahov. Součástí projektu je také rekonstrukce části Bělohorské a úpravy Vaníčkovy ulice.
Pokračuje elektrifikace autobusové linky 176
Kromě obsluhy strahovských kolejí má trať zajistit spojení do místního sportovního areálu. Na pražském Strahově se plánuje výstavba nového stadionu fotbalové Sparty na místě současného stadionu Evžena Rošického.
Přímo v oblasti Strahova aktuálně pokračuje elektrifikace autobusové linky 176, která se poté změní na trolejbusovou linku 53. U stadionu dělníci staví novou měnírnu a osazují stožáry trolejbusového vedení. Veškeré práce na této infrastruktuře by měl podnik dokončit letos v červnu.