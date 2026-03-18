Výstavba tramvajové tratě na Strahov se zpozdí


před 29 mminutami|Zdroj: ČT24

Výstavba nové tramvajové tratě z Malovanky na Strahov za více než miliardu korun nabere zpoždění. Práce měly původně začít letos na jaře, Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) ale zatím neuzavřel výběrové řízení na zhotovitele. Zahájení stavby se tak podle mluvčí DPP Anety Řehkové posune o několik měsíců. Nová trať má zlepšit spojení k vysokoškolským kolejím a k budoucímu stadionu fotbalové Sparty.

„Potvrzujeme, že veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby akce Tramvajová trať Malovanka–Strahov dosud nebyla ukončena. Zahájení stavby proto neproběhne letos na jaře, ale později v letošním roce. Celá realizace akce tak bude posunuta v čase v řádu měsíců,“ řekla České televizi mluvčí DPP Aneta Řehková. Přesné termíny dopravní podnik upřesní až po podpisu smlouvy s vítězným uchazečem.

Zakázku vypsal dopravní podnik loni v říjnu, stavba má trvat zhruba rok a půl. Původní plány počítaly s ukončením na podzim 2027, kvůli zdržení se ale zprovoznění pravděpodobně posune na začátek roku 2028.

Nová, 1,3 kilometru dlouhá trať vyjde dopravní podnik na 1,02 miliardy korun bez DPH. Koleje povedou z Bělohorské ulice přes Vaníčkovu až ke strahovským kolejím, kde vznikne smyčka Stadion Strahov. Součástí projektu je také rekonstrukce části Bělohorské a úpravy Vaníčkovy ulice.

Kromě obsluhy strahovských kolejí má trať zajistit spojení do místního sportovního areálu. Na pražském Strahově se plánuje výstavba nového stadionu fotbalové Sparty na místě současného stadionu Evžena Rošického.

Přímo v oblasti Strahova aktuálně pokračuje elektrifikace autobusové linky 176, která se poté změní na trolejbusovou linku 53. U stadionu dělníci staví novou měnírnu a osazují stožáry trolejbusového vedení. Veškeré práce na této infrastruktuře by měl podnik dokončit letos v červnu.

Vnitro zrušilo Krizový informační tým, pomáhal i při povodních

Soud nařídil obnovit vysílání Hlasu Ameriky

Soud předběžným opatřením zakázal televizní vysílání Sbormistra

Problémy s placením či navigací. Výpadky internetu v Rusku zasáhly už i Moskvu

Íránský útok má oběti v Izraeli. V Dubaji se ozvaly exploze

Neodborně provedené estetické zákroky mohou vést až k hospitalizaci, varují lékaři

Rusko deportuje ukrajinské děti systematicky, potvrdili vyšetřovatelé

Izrael zabil šéfa íránské bezpečnostní rady, potvrdil Teherán

Rozdělování financí mezi kraje je nespravedlivé, volají hejtmani

„Já si myslím, že každý občan si zaslouží, aby žil v kraji, který je spravedlivě financovaný (...). V tomto my teď nežijeme a myslím si, že je potřeba to narovnat,“ domnívá se hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich (KDU-ČSL). Podobně na situaci nahlíží i lídr Pardubického kraje Martin Netolický (nestr.) a hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková (STAN). Předseda Rady Asociace krajů a šéf Zlínského kraje Radim Holiš (ANO) má v tomto směru ambici představit vládě dohodu, kterou podpoří minimálně třináct ze čtrnácti krajů.
před 18 hhodinami

Soud přiznal dědičce rodu Walderode nárok na některé pozemky na Jablonecku

Nejvyšší soud (NS) potvrdil, že dědička rodu Walderode Johanna Kammerlanderová má nárok na některé požadované pozemky na Jablonecku. Odmítl dovolání Státního pozemkového úřadu a obce Jenišovice. Plné odůvodnění zatím není dostupné. Restitučními nároky rodiny se zabývá také soud v Semilech, který nedávno rozhodl, že Kammerlanderové náleží mobiliář státního zámku Hrubý Rohozec v Turnově.
před 18 hhodinami

VideoKde chybí pobočky, jezdí úředníci pomáhat s daňovými přiznáními přímo do terénu

Úředníci finančního úřadu Moravskoslezského kraje vyjíždějí pomáhat správně podat daně, navštíví proto obce bez pobočky jako jsou Hlučín, Český Těšín nebo Vítkov. Úředníci dle regionální mluvčí Finančního úřadu Petry Homolové začali s výjezdy v pondělí, kdy navštívili Orlovou a Bohumín. Navštívilo je skoro šest stovek lidí, kteří podali 570 daňových přiznání. Prvního dubna končí termín pro podání papírového daňového přiznání, termín čtvrtého května platí pro přiznání daně elektronicky a uzávěrka prvního července se týká jen osob podávajících přiznání prostřednictvím daňových poradců a advokátů, vysvětlila Homolová.
před 21 hhodinami

VideoŽháři zapálili auto obecnímu zastupiteli. Okolnosti popsali Reportéři ČT

V Hluboké nad Vltavou došlo ke scéně připomínající divoká devadesátá léta. Dva muži v noci ve městě zapálili auto tamního zastupitele Martina Vebera (KDU-ČSL). Pouhé dva dny před tím zastupitelstvo na bouřlivém zasedání rozhodovalo o prodeji městských pozemků, který Veber kritizoval. I když město prodej nakonec odsouhlasilo, zájemce o pozemky hned následující den svoji nabídku stáhl. A pár hodin nato Veberovi shořelo auto. Vedení radnice útok odsoudilo, o jeho motivu nechce spekulovat. Veber kritizoval také výstavbu lávky přes Vltavu dokončenou v roce 2022 a výhrady měl i ke stavbě zimního stadionu, která začala minulý měsíc. Policisté mezitím zadrželi dva žháře. Proč auto zapálili, zatím nesdělili. Okolnosti celé události pro Reportéry ČT přiblížili Michael Fiala a Karel Vrána.
včera v 10:17

Při nehodě na Českolipsku zemřel člověk, deset dalších utrpělo zranění

Střet dvou osobních aut a minibusu v Sosnové u České Lípy nepřežil jeden člověk, deset dalších utrpělo zranění. Kvůli velkému počtu zraněných zdravotnická služba aktivovala traumaplán, který určuje postup při vážnějších událostech. Silnice první třídy číslo 9 byla od pondělního večera uzavřená. Při cestě k nehodám se střetla jedna sanitka s jiným vozem, při této srážce nikdo zranění neutrpěl, vyplývá z informací od mluvčích policie a záchranné služby.
16. 3. 2026Aktualizovánovčera v 03:31

Video„Pardubická chobotnice“. Reportéři ČT zmapovali kauzu, v níž čelí obvinění exprimátor

V Pardubicích stojí před soudem exprimátor a někdejší člen ANO Martin Charvát. Před více než dvěma lety policie při rozsáhlém zásahu zatkla jeho a dalších osmnáct lidí a obvinila je z pokusu o ovlivňování veřejných zakázek. Postupně se vyjasnilo, že jde o dvě odlišné věci. Na jedné straně o ovlivňování menších zakázek úředníky na radnici a na straně druhé o tendr na stavbu parkovacího domu, který byl v té době už zhruba půldruhého měsíce ve výstavbě. Exprimátor, jeho někdejší náměstkyně Helena Dvořáčková a Jozef Koprivňanský z druhé větve kauzy skončili dokonce na čas v takzvané koluzní vazbě, aby nemohli ovlivňovat svědky. Kauza se týkala právě i nižších úředníků a podnikatelů, z nichž někteří se už k machinacím se zakázkami přiznali a přijali soudem potvrzený trest. O kauze, kterou pro Reportéry ČT zmapoval Tomáš Vlach, se proto mluvilo jako o pardubické chobotnici.
16. 3. 2026

Shoda jen ve dvou případech. Ve studii o defibrilátorech se manipulovalo, píší SZ

Loňská interní prověrka v olomoucké fakultní nemocnici (FNOL) odhalila rozsáhlé úpravy dokumentace lidí zařazených do mezinárodní studie o defibrilátorech. Plná shoda mezi studijní dokumentací, kritérii studie a daty nemocničního elektronického systému byla zjištěna pouze u dvou z přibližně sedmi desítek olomouckých kardiaků. Ukázal to již loni interní audit, uvedl v pondělí portál Seznam Zprávy. Případ dál vyšetřuje policie.
16. 3. 2026Aktualizováno16. 3. 2026
