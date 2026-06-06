V Toužimi na Karlovarsku výbuch neznámé látky zranil dva lidi


6. 6. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK
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Zdroj: ČT24

V panelovém domě v Toužimi na Karlovarsku vybuchla při manipulaci dosud neznámá látka. Při explozi se podle prvotního šetření policie zranili dva lidé. Ženu v kritickém stavu záchranáři transportovali letecky do nemocnice v Praze, muže odvezla sanitka do nemocnice v Plzni, uvedla záchranná služba. Z domu bylo evakuováno dalších šest lidí, informovala policie na síti X.

Na místě výbuchu zasahují všechny složky záchranného systému. Podle krajského policejního mluvčího Jana Bílka je na místě policejní pyrotechnik.

Záchranná služba potvrdila, že ošetřila dva lidi. „Starší ženu jsme předali posádce letecké záchranné služby, která ji v kritickém stavu transportovala do popáleninového centra Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Druhou osobu, muže mladšího věku, jsme ve vážném stavu transportovali pozemní cestou do Fakultní nemocnice Plzeň – Lochotín,“ upřesnila mluvčí záchranné služby Simona Kratochvílová.

Podle krajských hasičů se událost stala v ulici Na Zámecké poblíž náměstí. Na místo vyjela desítka vozů hasičů. „Důvodem ale bylo to, že šlo o panelový dům,“ upřesnil mluvčí hasičů Patrik Žižka. Dodal, že vyšetřování události je nyní na policii.

Co bylo příčinou výbuchu, ještě policisté neupřesnili. „Bližší informace poskytneme, jakmile to bude možné,“ dodal Bílek.

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