Při napadení v pražské ubytovně zahynul člověk, útočníka policie eliminovala

Při napadení sekerou a nožem v jedné z pražských ubytoven útočník zabil jednoho člověka a jednoho vážně zranil. Muž tam večer zaútočil i na zasahující policisty. Hlídka ho eliminovala. Nikomu nehrozí nebezpečí, uvedli policisté a záchranáři na síti X.
Událost se stala ve Vídeňské ulici. Záchranáři měli v péči celkem čtyři osoby. „U dvou došlo k náhlé zástavě oběhu a zahájení resuscitace. I přes veškerou snahu se u obou pacientů nepodařilo obnovit životní funkce a byla konstatována smrt,“ sdělila záchranná služba.
Třetí pacient podle záchranářů utrpěl závažné sečné poranění. Po ošetření byl při vědomí transportován do traumacentra. Čtvrtý byl bez zranění, „s obtížemi interního charakteru“. Policie připojila, že další informace zjišťuje.