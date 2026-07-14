Zájem o investiční byty klesá

Zájem o koupi investičních bytů začíná klesat. Důvodem jsou jarní zpřísnění podmínek centrální banky pro poskytování hypoték, ale i nižší výnosy z pronájmu. Takových nemovitostí je v tuzemsku zhruba čtvrt milionu.
Pronajmout v Praze byt je teď podle realitních makléřů složitější, než tomu bylo ještě před rokem. „Od začátku roku ceny nájmů dál nerostly, ale spíš stagnovaly,“ uvedl makléř Hendrik Meyer.
Výnos z pronájmu se v metropoli pohybuje kolem čtyř procent a zájem o takový výdělek začíná klesat. Investičních bytů je v celém tuzemsku kolem čtvrt milionu, nejvíc z nich je v Praze.
„Výnosy jdou dlouhodobě dolů, protože cena nemovitostí je hodně velká a i splátka hypotéky je relativně vyšší,“ vysvětlil vedoucí hypotečních úvěrů Raiffeisenbank Milan Voldřich.
Nejen dražší nemovitosti a hypotéky, ale především nová pravidla daná Českou národní bankou zájem v posledních měsících brzdí. „Asi dvě třetiny investičních hypoték nesplňují podmínky, tudíž je tady prostor pro přirozený odchod,“ dodal hlavní ekonom České bankovní asociace Jaromír Šindel.
Nová pravidla platí od dubna a týkají se koupě třetí a dalších nemovitostí. Banka má na žadatele přísnější kritéria. Na nákup potřebuje více vlastních peněz. Drobní kupci se proto zaměřují i na levnější lokality. Zájem je třeba o Ústí nad Labem, kde ceny za rok stouply téměř o pětinu. V Praze to je asi desetina.
Například v Ústí nad Labem vzrostla poptávka po investičních bytech za posledních šest let o více než padesát procent. „Jsou to všechno malí investoři, kteří chtějí rychle zhodnotit peníze,“ poznamenal makléř Marcel Škuta. O pronájem se v Ústí zajímají nejen rodiny s dětmi, ale především studenti, kteří v krajském městě nastupují do škol.