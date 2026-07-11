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Na řadě míst v hlavním městě aktuálně kvůli různým opravám pomáhají takzvané kachny. Jsou to tramvaje čtyřicet let staré, ale pro provoz v tuzemské metropoli klíčové. Umí totiž jezdit oběma směry. Výhody spojené s obousměrností využívá dopravní podnik například na dolním konci Vinohradské ulice. Trať je tady kvůli napojování kolejí směrem k Václavskému náměstí dočasně slepá. Stejně jako ta v Libuši nebo na Pankráci. Stále populární je tento model tramvaje v Sarajevu nebo Pchjongjangu.