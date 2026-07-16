Čína potvrdila, že zadržovaný Čech je podezřelý z ohrožení státní bezpečnosti


16. 7. 2026Aktualizovánopřed 13 mminutami|Zdroj: ČTK

Peking uvedl, že český občan zadržovaný v Číně je vyšetřován kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Podle agentury Reuters to oznámilo tamní ministerstvo zahraničí, podle nějž příslušné úřady postupují v souladu se zákonem. Čína zároveň tvrdí, že tuzemské úřady na základě „neopodstatněných obvinění“ zadržují čínského novináře, a vyzývá Prahu k jeho okamžitému propuštění.

O zadržení českého občana v Číně, ke kterému mělo dojít už na konci června, informovaly ve středu Seznam Zprávy. Podle nich je muž český podnikatel, který v Číně obchodoval.

Deník N, který údajně identitu zadrženého zná, píše, že jde o spolupracovníka firmy Eldis patřící do zbrojařského impéria Michala Strnada, který odcestoval do Číny přímo na pozvání tamních úřadů. „Je to spolupracovník firmy Eldis pana Strnada. Měl tam certifikovat nějaké radary na letišti a čínská tajná služba ho zadržela,“ popsal zdroj Deníku N.

Čína nedávno zadržela českého občana
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