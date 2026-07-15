Požádal jsem, aby se to už neopakovalo, řekl Okamura ke sporu o peníze pro Ukrajinu

Předseda SPD a sněmovny Tomio Okamura zásadně nesouhlasí s českým příspěvkem na financování zbraní pro Ruskem napadenou Ukrajinu a požádal koaliční partnery, aby se to už neopakovalo. Řekl to v Interview ČT24 moderovaném Jiřím Václavkem s tím, že se o penězích dozvěděl až poté, co odešly. K takovým věcem by podle něj nemělo v koalici docházet a vládní strany by se o krocích, které by mohly být v rozporu s koaliční smlouvou, měly informovat v předstihu.
„Pro mě je to úplně nepřijatelné, odmítl jsem to,“ komentoval Okamura skutečnost, že Česko poslalo přibližně 140 milionů korun do programu PURL, jehož prostřednictvím financují evropské země a Kanada americké vojenské vybavení pro Ukrajinu.
„Já s tím zásadně nesouhlasím, už se to nesmí opakovat,“ uvedl Okamura s tím, že o věci jednal minulý týden v pátek s premiérem Andrejem Babišem (ANO) i Motoristy. Předseda sněmovny dodal, že o českém příspěvku do programu se dozvěděl od ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) až poté, co peníze odešly.
„Takže jsem se důrazně vymezil, aby se to už neopakovalo. A požádal jsem pana premiéra a koaliční partnery, aby kdyby v budoucnu bylo cokoliv podobného v rozporu s koaliční smlouvou, nebo by něco bylo na hraně, tak abychom si to řekli předem, abychom to mohli diskutovat, a případně tomu samozřejmě zabránit,“ řekl šéf SPD.
Nedodržování programového prohlášení a koaliční smlouvy je podle něj červenou linií pro všechny tři koaliční partnery.
„Kdyby to bylo systémově, kdyby někde na koalici odhlasovali nedodržování programu, tak to by bylo něco jiného. Ale to bylo solitérní rozhodnutí ministerstva z kapitoly ministerstva. Nelíbí se nám to, hned jsme řekli, že ne,“ uzavřel Okamura.
Tomio Okamura mluvil v Interview ČT24 také o své chystané cestě do Číny a o tom, jestli ji neovlivní zpráva o zadržení českého občana tamními úřady. Celý pořad je k dispozici ve videu v úvodu článku.