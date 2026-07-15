Čína nedávno zadržela českého občana

V Číně byl nedávno zadržen český občan, napsal server Seznam Zprávy. Ministerstvo zahraničí ČT informaci potvrdilo, čeští diplomaté v Pekingu jsou podle něj s Čechem v konzulárním kontaktu. I s ohledem na ochranu osobních údajů ale ministerstvo nebude záležitost dále komentovat ani poskytovat podrobnější informace, dodal jeho mluvčí Adam Čörgő.
Podle Seznam Zpráv je zadržený muž český podnikatel, který v Číně obchodoval. „Tamní bezpečnostní složky ho zadržely na letišti už na konci června. Podnikatel je nyní ve vazbě a není jasné, z čeho přesně je obviněn,“ napsal server.
Podrobnosti připravujeme.