Žalobce poslal před soud čínského občana, kterého viní ze špionáže

Státní zástupce obžaloval čínského občana, kterého viní ze špionáže pro Čínu. České televizi to sdělil pražský státní zástupce Martin Bílý. Muž tak nyní čelí obžalobě z neoprávněné činnosti pro cizí moc. Čínského občana policisté zadrželi letos v lednu a poprvé tak použili nový paragraf trestního zákoníku o činnosti pro cizí moc. Muž je od té doby ve vazbě.
„Na obviněného byla dne 15. 5. 2026 podána obžaloba pro spáchání přečinu neoprávněné činnosti pro cizí moc k Městskému soudu v Praze,“ upřesnil pro ČT Bílý.
Seznam Zprávy dříve napsaly, že obviněný je pražským zpravodajem čínského deníku, jenž je stranickým médiem čínské komunistické strany. V tuzemsku dle webu působil roky, úřady mu opakovaně prodlužovaly akreditaci. Dělal rozhovory s českými a slovenskými politiky, od kterých se podle bezpečnostních složek pokoušel sbírat informace, napsal server.