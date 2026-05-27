Ředitelé ČT a ČRo vyzvali Babiše k zastavení jednání o mediálních zákonech


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Generální ředitelé České televize (ČT) Hynek Chudárek a Českého rozhlasu (ČRo) René Zavoral v otevřeném dopise vyzvali premiéra Andreje Babiše (ANO) k zastavení projednávání návrhů zákonů o médiích veřejné služby. Požadují zřízení pracovní skupiny. Rozhodnutí o budoucnosti ČT a ČRo podle nich nemá být výsledkem jednostranného politického kroku, ale výsledkem široké společenské diskuze a dohody napříč politickým spektrem.

Vláda by měla v polovině června projednat návrh zákona ministra kultury Oty Klempíře (za Motoristy) o veřejnoprávních médiích, který převádí financování obou médií z poplatků pod státní rozpočet. Vedle toho vznikl návrh poslanců v čele s místopředsedou sněmovny Patrikem Nacherem (ANO), jenž osvobozuje od placení poplatků některé skupiny poplatníků, například samostatně žijící seniory nebo firmy do padesáti zaměstnanců.

Vládní návrh koalice zdůvodňuje slibem voličům, že poplatky zruší, protože zatěžují rodinné rozpočty. Poslanecký návrh je veden snahou zbavit některé skupiny poplatků co nejdříve, protože jeho schvalování bude rychlejší.

„Shodně odmítáme jak poslanecký návrh na novelizaci zákona o rozhlasových a televizních poplatcích, tak i ministerský návrh zákona o médiích veřejné služby. Jsme přesvědčeni, že pro takto zásadní změnu ve financování médií veřejné služby, ale i pro kompletní změnu mediálních zákonů v České republice, neexistuje žádný racionální důvod,“ uvedli ředitelé v dopise.

Koaliční poslanci navrhli rozšíření okruhu lidí, kteří nehradí poplatek pro ČT a ČRo
Hlavní budova České televize na Kavčích horách v Praze

Současný poplatkový systém je podle nich tradiční a v České republice více než třicet let osvědčený model financování. Uplatňuje se v mnoha zemích EU i v členských zemích Evropské vysílací unie. Jde o systém, který zajišťuje předvídatelné a dlouhodobě udržitelné financování médií veřejné služby. Díky vysoké platební morálce českých poplatníků umožňuje tento model odpovědné hospodaření s vyrovnaným rozpočtem.

Nynější systém je spravedlivý, míní ředitelé

Poplatkový systém je podle zástupců ČT a ČRo také spravedlivý. Platí se pouze jeden poplatek za domácnost. Pokud by byla média veřejné služby financována ze státního rozpočtu, platil by na ně prostřednictvím daní každý, kdo vydělává. Současný systém zároveň pamatuje na ty, kteří jsou ve složité životní situaci. Sociálně slabí nebo nemocní lidé jsou již dnes od poplatků za zákonem stanovených podmínek osvobozeni.

Správa rozhlasových a televizních poplatků není podle Chudárka a Zavorala finančně náročná a lze ji dále zlevnit, například odpuštěním poplatků za výběr přes SIPO, které obě média platí České poště. Úspora by tak činila téměř 200 milionů korun. Díky plošné platbě poplatků je možné udržet cenu veřejné služby velmi nízkou ve srovnání s komerčními mediálními službami.

ČT a ČRo mají od příštího roku místo poplatků dostávat peníze ze státního rozpočtu, řekl Klempíř
Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy)

Poplatkový systém, případně jiný přímý transfer od obyvatel k médiím veřejné služby, se uplatňuje v řadě vyspělých zemí. Patří mezi ně například Velká Británie, Švýcarsko, Německo, Rakousko, Irsko, Slovinsko, Chorvatsko, Polsko, Itálie, Portugalsko, Řecko.

V sedmnácti unijních zemích jsou naopak média veřejné služby financovaná z rozpočtu. Podle ředitelů obou veřejnoprávních médií odborníci na mediální studia v České republice i v zahraničí dlouhodobě upozorňují, že právě poplatkový systém zajišťuje nejvyšší možnou míru nezávislosti médií veřejné služby na politické a ekonomické moci.

Vrchní velitel NATO v Evropě zopakoval nutnost dodržení obranných výdajů

Sněmovna schválila změny v penzijním spoření

Poslanci ve středu schválili řešení takzvaných uzamknutých klientů. Důchodci, kteří si před rokem 2023 založili spoření na penzi, ho budou moci bez sankce ukončit. Sněmovna posléze nedokončila schvalování koaliční změny pravidel pro státní úředníky. Poslanci pak naplnili 13člennou vyšetřovací komisi, která se bude zabývat kauzou Dozimetr. Sněmovna má na programu také druhé čtení vládní novely stavebního zákona. Zákonodárci jednání přerušili do 16 hodin SELČ. Na začátku zasedání rozhodli, že budou moci jednat do noci.
Jednání s Babišem o přesunu agend opustili někteří experti předčasně

Jednání k přesunu agend s premiérem Andrejem Babišem (ANO), vedoucí Úřadu vlády Tünde Barthou a čtveřicí ministrů opustili někteří zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací a vládních rad předčasně. Popsali ho jako smutné, nedůstojné, šaškárnu či absurdní divadlo. Babiš soudí, že budou mít v novém uspořádání lepší podmínky pro práci. Rady chce zachovat pod sebou, nadresortní vedení podle něj zůstane zachováno. Premiér posoudí návrhy expertů k agendám a do pondělí oznámí výsledek, řekla vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťána Malá (ANO).
MMR přidá šest miliard na podporu dostupného nájemního bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) dá dalších šest miliard korun na podporu dostupného nájemního bydlení. Sedm miliard, které mohly obce získat od roku 2024, se rychle vyčerpalo. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové (ANO) se šest miliard korun podařilo najít v operačních programech, kde zůstal přebytek. Obce a města by mohly začít o peníze žádat zřejmě na počátku příštího roku, řekla ve středu Mrázová na konferenci Národní sítě Zdravých měst v Mariánských Lázních.
ŽivěSenát schválil roční odklad povinného používání národního geoportálu

Senát schválil roční odklad povinného používání Národního geoportálu územního plánování. Na schválení čekají ještě novely o digitalizaci sociálních dávek a převodu vyřizování některých sociálních příspěvků z úřadů práce na sociální správu. Na programu mají být i senátní nominace na státní vyznamenání, senátorské návrhy o nemocenském příspěvku či o posílení ochrany dětí v opatrovnických řízeních.
Vrchní velitel NATO v Evropě zopakoval nutnost dodržení obranných výdajů

Každý ze spojenců musí plnit své závazky, jsou nutností pro obranu i odstrašení. Při středeční návštěvě základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku to řekl vrchní velitel spojeneckých sil NATO v Evropě Alexus Grynkewich. S dosluhujícím náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou se shodli, že Evropa musí převzít za svoji obranu víc zodpovědnosti. Pro Česko to mimo jiné znamená mít těžkou brigádu. Podle Řehky by toho Česko mělo dosáhnout v roce 2032.
Ministerstvo zemědělství nadále vyplácí dotace Agrofertu, zjistil Deník N

Ministerstvo zemědělství nadále vyplácí dotace holdingu Agrofert. Má za to, že na zemědělské dotace se nevztahuje omezení, o kterém rozhodla Evropská komise kvůli podezření na střet zájmů u premiéra Andreje Babiše (ANO). Deníku N to ve středu řekl ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD). Podle českých médií EK napsala českým úřadům, že do vyřešení střetu zájmů nebude proplácet žádné dotace firmám spojeným s Babišem.
„Vítězství zla začíná lhostejností,“ zaznělo na výročí atentátu na Heydricha

Lidé si v Praze u památníku Anthropoid připomněli 84. výročí atentátu na Reinharda Heydricha. Česká republika si výročí připomíná jako významný den s označením Den národního vzdoru. Na místě útoku parašutistů na zastupujícího říšského protektora se u památníku sešlo několik desítek lidí, skauti či zástupci organizace Orel.
