Sněmovní výbor pro obranu projedná návrh na nového šéfa armády

Členové sněmovního výboru pro obranu projednají ve středu ráno návrh na jmenování nového náčelníka generálního štábu. Na jednání byli pozváni současný šéf armády Karel Řehka a jeho dosavadní zástupce Miroslav Hlaváč, který je kandidátem na jeho nástupce. Dorazit by měl také ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD), uvedl předseda výboru Josef Flek (STAN).
Vláda návrh na jmenování nového šéfa armády schválila minulý týden. Zůna následně uvedl, že byl jediným členem kabinetu, který hlasoval proti Hlaváčově nominaci. Zdůvodnil to tím, že vzhledem ke zkušenostem z armádního prostředí si dokázal představit vhodnějšího kandidáta.
Jednání výboru by mělo být veřejné. O definitivním jmenování náčelníka generálního štábu rozhodne prezident Petr Pavel. Jeho kancelář na síti X uvedla, že hlava státu je připravena Hlaváče do funkce jmenovat.
Náčelník generálního štábu zastává nejvyšší vojenskou funkci v zemi. Odpovídá za velení, připravenost a rozvoj ozbrojených sil a zároveň působí jako hlavní vojenský poradce ministra obrany a vlády.