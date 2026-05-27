Sněmovní výbor pro obranu projedná návrh na nového šéfa armády


před 55 mminutami|Zdroj: ČTK

Členové sněmovního výboru pro obranu projednají ve středu ráno návrh na jmenování nového náčelníka generálního štábu. Na jednání byli pozváni současný šéf armády Karel Řehka a jeho dosavadní zástupce Miroslav Hlaváč, který je kandidátem na jeho nástupce. Dorazit by měl také ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD), uvedl předseda výboru Josef Flek (STAN).

Vláda návrh na jmenování nového šéfa armády schválila minulý týden. Zůna následně uvedl, že byl jediným členem kabinetu, který hlasoval proti Hlaváčově nominaci. Zdůvodnil to tím, že vzhledem ke zkušenostem z armádního prostředí si dokázal představit vhodnějšího kandidáta.

Vláda navrhla na náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče
Miroslav Hlaváč hovoří na slavnostním otevření nových prostor pracoviště Armády ČR (snímek z 21. dubna 2026)

Jednání výboru by mělo být veřejné. O definitivním jmenování náčelníka generálního štábu rozhodne prezident Petr Pavel. Jeho kancelář na síti X uvedla, že hlava státu je připravena Hlaváče do funkce jmenovat.

Náčelník generálního štábu zastává nejvyšší vojenskou funkci v zemi. Odpovídá za velení, připravenost a rozvoj ozbrojených sil a zároveň působí jako hlavní vojenský poradce ministra obrany a vlády.

Hlaváč a Zůna se můžou dostat do sporu, ministra vystřídají, tuší Černochová
Poslankyně Jana Černochová (ODS)

Sněmovna stvrdila snížení odvodů živnostníků na loňskou úroveň, přehlasovala Senát

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Sněmovna stvrdila snížení odvodů živnostníků na loňskou úroveň, přehlasovala Senát

Sněmovna v úterý večer odsouhlasila snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň. Koaliční novelu dříve odmítl Senát. Schůzi dlouho vyplňovali převážně zástupci opozice, podle nichž by se dolní komora měla věnovat spíše například řešení střetu zájmů premiéra či jiným agendám, které zároveň navrhovali zařadit do programu. K hlasování o něm se komora dostala až po téměř sedmi hodinách.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

Do muniční iniciativy přispívá už jen devět zemí, řekl Pavel Financial Times

Počet zemí, které přispívají do české muniční iniciativy, se snížil na polovinu – z loňských osmnácti na devět, napsal v úterý deník Financial Times (FT) s odvoláním na prohlášení prezidenta Petra Pavla. Podle něj iniciativa stále funguje, pokles počtu přispěvatelů pro ni ale představuje obtíže. Vláda dle premiéra Andreje Babiše (ANO) dává přednost českým občanům. Podle resortu obrany jsou pro letošek zatím uzavřené smlouvy na milion kusů velkorážní munice pro Ukrajinu, napsal později Reuters. Pavel věří, že se iniciativě podaří letos dosáhnout stejných čísel jako loni.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Dle ČT i ČRo vznikají zákony o veřejnoprávních médiích ve spěchu a bez debaty

Veřejnoprávní média zřejmě nečeká tolik změn, kolik plánovalo ministerstvo kultury. Koaliční politici připustili, že jim půjde pouze o financování. O přesunu České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) pod státní rozpočet má kabinet jednat v půlce června – až budou vypořádané všechny připomínky. Vedení médií společně s odbory a iniciativou Veřejnoprávně zároveň kritizují nový poslanecký záměr výrazně zkrátit příjmy obou institucí. Ve společném stanovisku znovu odmítly i zmíněný ministerský návrh.
před 7 hhodinami

Senát slaví 30 let. Bedlivě střeží ústavnost naší legislativy, řekl Pavel

Senát si připomíná třicáté výročí svého ustavení slavnostním shromážděním svých současných i bývalých členů. K nim v úterý v podvečer promluvil prezident Petr Pavel, který ocenil různé role, které v českém systému instituce plní. Projev přednese i předseda horní komory Miloš Vystrčil (ODS). Jeho předchůdci a předchůdkyně poté obdrží symbolické klíče k Senátu.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Zapojení prezidenta do summitu NATO je nezbytné, uvedl Kupka po schůzce s Pavlem

Přirozené zapojení prezidenta do summitu v Ankaře je nezbytné, uvedl šéf ODS Martin Kupka po jednání s hlavou státu Petrem Pavlem. „I proto, aby Česko působilo srozumitelně,“ řekl. Obranu označil za jednoznačnou prioritu národního zájmu. Schůzka se uskutečnila na žádost šéfa opoziční strany.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Opozice má otázky ke střetu zájmů Babiše. Je vyřešen, říká premiér

Střet zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) musí být vyřešen, nebo na tom bude Česko bito, uvedl předseda opoziční TOP 09 Matěj Ondřej Havel v souvislosti s doptáváním se Evropské komise na řešení premiérova střetu. Podle Pirátů by měl stát okamžitě přestat vyplácet dotace firmám spojeným s Babišem. Podle šéfa ODS Martina Kupky se ukazuje, že premiér je ekonomickým parazitem na úkor tuzemských daňových poplatníků. Babiš však vzkázal, že střet zájmů vyřešil. Úředníci v Bruselu podle něj jen reagují na „posedlost“ opozice.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Policie v Ostravě se zabývá smrtí chlapce po onemocnění záškrtem

Ostravští policisté začali prověřovat okolnosti úmrtí neočkovaného předškoláka z Ostravy, který minulý týden zemřel po onemocnění záškrtem, upozornil server Novinky.cz a potvrdila mluvčí policie Eva Michalíková s tím, že s ohledem na věk dítěte nechce k případu poskytovat víc informací. Výskyt záškrtu je v Česku díky povinnému očkování stále poměrně vzácný, ale v posledních letech počet případů tohoto infekčního onemocnění vzrůstá.
před 10 hhodinami
