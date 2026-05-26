Obce kvůli suchu omezují napouštění bazénů nebo zalévání

Obce začínají šetřit vodou. Letos spadlo podle meteorologů nejméně srážek za posledních 64 let a sucho zhoršují i vysoké teploty. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu začínají omezovat například napouštění bazénů nebo zalévání zahrad. Předslav na Klatovsku se už dokonce obrátila na Správu státních hmotných rezerv (SSHR) se žádostí o zapůjčení cisterny.
Možnost odběru vody opět omezila například Šindelová na Sokolovsku. Obec upozornila, že napouštění bazénů je možné jen po domluvě s úřadem, jinak hrozí pokuta až 50 tisíc korun. Podle starostky Věry Drozdíkové (nez.) si lidé během léta napouštějí asi čtyři desítky bazénů a většinou s obcí spolupracují.
Zákaz zalévání a napouštění bazénů vyhlásily už 22. května také Černovice na Pelhřimovsku. Podle starosty Jana Brožka (KDU-ČSL) jde o nejčasnější omezení za poslední roky. Kvůli oslabeným zdrojům má zákaz platit minimálně do konce října.
Vyčerpaný vodojem
Bez vody se v neděli večer ocitli obyvatelé Doubravčic na Kolínsku. Vodárenská společnost kvůli vysoké spotřebě snížila dodávky na polovinu a místní vodojem se vyčerpal. Spotřeba podle starosty Jaroslava Prkna (nez.) vzrostla na trojnásobek běžného stavu, přestože obec doporučovala využívat dešťovou vodu nebo cisterny. V noci z neděle na pondělí se část vodojemu doplnila.
Do Tučap na Táborsku od čtvrtka zavážejí vodu cisterny, obsluhují tam zhruba tisíc obyvatel. „Vyhlásili jsme zákaz napouštění bazénů a zalévání pitnou vodou. Jenže v tu chvíli si všichni okamžitě začali bazény napouštět. Je to velmi těžko vymahatelné, protože se nedá nijak dokázat, odkud vodu napustili,“ řekl starosta Tučap Pavel Novák (za Naše Česko).
Nedostatek vody se vystupňoval o víkendu s příjezdem chatařů a chalupářů, v pondělí se situace mírně zlepšila a potřeby obyvatel stíhají pokrýt dva obecní vrty. Místní škola má pro případ výpadku vlastní vodojem o kapacitě 50 metrů krychlových. „Máme ale obavy z toho, co nastane zase v pátek, sobotu a neděli,“ poznamenal starosta.
Tučapy volají po dotaci
Tučapy bojují s nedostatkem vody několik let. Při kůrovcové kalamitě přišla obec před čtyřmi lety kvůli odlesnění o zdroje, které ji zásobovaly pitnou vodou více než sto let. Vedení Tučap proto připravilo projekt připojení na vodárenskou soustavu, na jeho realizaci ale chybějí peníze. Investice by obec stála 47 milionů korun.
„Dříve existovaly dotační výzvy zaměřené na sucho. Kdo byl v mapě suchých míst, měl možnost čerpat dotaci. Máme vše připravené, jsme na startovní čáře, ale ministerstvo zemědělství v tuto chvíli žádný dotační program nevypsalo, takže nemáme kde žádat,“ dodal Novák.
Problémy se suchem mají také v Nedvědicích, místní části Soběslavi na Táborsku, kde čerpají vodu pouze z místních studní. Protože osada leží na kopci a srážek je málo, vody je nedostatek. Do budoucna chtějí situaci řešit také vybudováním vodovodu. „Náklady odhadujeme na 20 milionů korun,“ řekl starosta Pavel Lintner (SNK – Nejsme stranou).
Lužice se napojila na dálkový vodovod
Potíže s pitnou vodou v obci Lužnice na Jindřichohradecku naopak vyřešilo připojení na dálkový zdroj vody z pískoven Cep na Třeboňsku. Dříve museli kvůli nedostatku vody ve vrtu a její zhoršené kvalitě také zásobovat obyvatele cisternami.
„Od listopadu jsme připojeni na dálkový vodovod z hamerské úpravny vody. Od té doby s tím problémy nebyly. Teď čekáme, co se bude dít v létě. Zatím jsme lidi jen informovali, jak mají napouštět bazény,“ řekla starostka Tereza Širhalová (nestr.).
Města a obce napojené na velké zdroje vody, například na římovskou přehradu, zatím sucho výrazně nepociťují. Vodárenská společnost ČEVAK ale i tam vydala doporučení ohledně napouštění bazénů.
Obce mohou požádat o cisternu stát
Pokud má obec problémy se zásobováním vodou, může požádat o pomoc Správu státních hmotných rezerv. „Podepíšeme s ní nájemní smlouvu a půjčíme jí cisternu na pitnou vodu. Pokud totiž není na území kraje nebo celé republiky vyhlášen nouzový stav, nemůžeme naši techniku půjčovat bezplatně,“ sdělil mluvčí SSHR Pavel Švagr. Dosud této možnosti využila pouze obec Předslav na Klatovsku. „Už v dubnu si půjčila autocisternu na sedm kubíků pitné vody. Zápůjčka platí do konce října,“ podotkl Švagr.
Český hydrometeorologický ústav uvedl, že ve středu se ochladí na severu Čech a ve čtvrtek ve zbytku republiky. „Čtvrteční ochlazení přinese studená fronta, přeháněk na ní však bude málo, a tak se bude i nadále prohlubovat sucho a zvyšovat nebezpečí vzniku požárů,“ sdělili meteorologové. Od pátku budou teploty opět stoupat nad 25 stupňů Celsia.