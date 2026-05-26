Obce kvůli suchu omezují napouštění bazénů nebo zalévání


před 32 mminutami|Zdroj: ČTK

Obce začínají šetřit vodou. Letos spadlo podle meteorologů nejméně srážek za posledních 64 let a sucho zhoršují i vysoké teploty. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu začínají omezovat například napouštění bazénů nebo zalévání zahrad. Předslav na Klatovsku se už dokonce obrátila na Správu státních hmotných rezerv (SSHR) se žádostí o zapůjčení cisterny.

Možnost odběru vody opět omezila například Šindelová na Sokolovsku. Obec upozornila, že napouštění bazénů je možné jen po domluvě s úřadem, jinak hrozí pokuta až 50 tisíc korun. Podle starostky Věry Drozdíkové (nez.) si lidé během léta napouštějí asi čtyři desítky bazénů a většinou s obcí spolupracují.

Zákaz zalévání a napouštění bazénů vyhlásily už 22. května také Černovice na Pelhřimovsku. Podle starosty Jana Brožka (KDU-ČSL) jde o nejčasnější omezení za poslední roky. Kvůli oslabeným zdrojům má zákaz platit minimálně do konce října.

Kvůli suchu platí výstraha před požáry ve středních a severozápadních Čechách
Požár pole

Vyčerpaný vodojem

Bez vody se v neděli večer ocitli obyvatelé Doubravčic na Kolínsku. Vodárenská společnost kvůli vysoké spotřebě snížila dodávky na polovinu a místní vodojem se vyčerpal. Spotřeba podle starosty Jaroslava Prkna (nez.) vzrostla na trojnásobek běžného stavu, přestože obec doporučovala využívat dešťovou vodu nebo cisterny. V noci z neděle na pondělí se část vodojemu doplnila.

Do Tučap na Táborsku od čtvrtka zavážejí vodu cisterny, obsluhují tam zhruba tisíc obyvatel. „Vyhlásili jsme zákaz napouštění bazénů a zalévání pitnou vodou. Jenže v tu chvíli si všichni okamžitě začali bazény napouštět. Je to velmi těžko vymahatelné, protože se nedá nijak dokázat, odkud vodu napustili,“ řekl starosta Tučap Pavel Novák (za Naše Česko).

Nedostatek vody se vystupňoval o víkendu s příjezdem chatařů a chalupářů, v pondělí se situace mírně zlepšila a potřeby obyvatel stíhají pokrýt dva obecní vrty. Místní škola má pro případ výpadku vlastní vodojem o kapacitě 50 metrů krychlových. „Máme ale obavy z toho, co nastane zase v pátek, sobotu a neděli,“ poznamenal starosta.

Deště příliš nepomohly. Srážkový deficit je nejhorší za mnoho dekád
Sucho v Česku přetrvává

Tučapy volají po dotaci

Tučapy bojují s nedostatkem vody několik let. Při kůrovcové kalamitě přišla obec před čtyřmi lety kvůli odlesnění o zdroje, které ji zásobovaly pitnou vodou více než sto let. Vedení Tučap proto připravilo projekt připojení na vodárenskou soustavu, na jeho realizaci ale chybějí peníze. Investice by obec stála 47 milionů korun.

„Dříve existovaly dotační výzvy zaměřené na sucho. Kdo byl v mapě suchých míst, měl možnost čerpat dotaci. Máme vše připravené, jsme na startovní čáře, ale ministerstvo zemědělství v tuto chvíli žádný dotační program nevypsalo, takže nemáme kde žádat,“ dodal Novák.

Problémy se suchem mají také v Nedvědicích, místní části Soběslavi na Táborsku, kde čerpají vodu pouze z místních studní. Protože osada leží na kopci a srážek je málo, vody je nedostatek. Do budoucna chtějí situaci řešit také vybudováním vodovodu. „Náklady odhadujeme na 20 milionů korun,“ řekl starosta Pavel Lintner (SNK – Nejsme stranou).

Lužice se napojila na dálkový vodovod

Potíže s pitnou vodou v obci Lužnice na Jindřichohradecku naopak vyřešilo připojení na dálkový zdroj vody z pískoven Cep na Třeboňsku. Dříve museli kvůli nedostatku vody ve vrtu a její zhoršené kvalitě také zásobovat obyvatele cisternami.

„Od listopadu jsme připojeni na dálkový vodovod z hamerské úpravny vody. Od té doby s tím problémy nebyly. Teď čekáme, co se bude dít v létě. Zatím jsme lidi jen informovali, jak mají napouštět bazény,“ řekla starostka Tereza Širhalová (nestr.).

Města a obce napojené na velké zdroje vody, například na římovskou přehradu, zatím sucho výrazně nepociťují. Vodárenská společnost ČEVAK ale i tam vydala doporučení ohledně napouštění bazénů.

Ve středních Čechách, na Plzeňsku a jihu Moravy teploty přesáhnou 31 stupňů
Ilustrační foto

Obce mohou požádat o cisternu stát

Pokud má obec problémy se zásobováním vodou, může požádat o pomoc Správu státních hmotných rezerv. „Podepíšeme s ní nájemní smlouvu a půjčíme jí cisternu na pitnou vodu. Pokud totiž není na území kraje nebo celé republiky vyhlášen nouzový stav, nemůžeme naši techniku půjčovat bezplatně,“ sdělil mluvčí SSHR Pavel Švagr. Dosud této možnosti využila pouze obec Předslav na Klatovsku. „Už v dubnu si půjčila autocisternu na sedm kubíků pitné vody. Zápůjčka platí do konce října,“ podotkl Švagr.

Český hydrometeorologický ústav uvedl, že ve středu se ochladí na severu Čech a ve čtvrtek ve zbytku republiky. „Čtvrteční ochlazení přinese studená fronta, přeháněk na ní však bude málo, a tak se bude i nadále prohlubovat sucho a zvyšovat nebezpečí vzniku požárů,“ sdělili meteorologové. Od pátku budou teploty opět stoupat nad 25 stupňů Celsia.

Výběr redakce

Izraelská armáda překročila žlutou linii na jihu Libanonu, píší média

Izraelská armáda překročila žlutou linii na jihu Libanonu, píší média

před 3 mminutami
Obce kvůli suchu omezují napouštění bazénů nebo zalévání

Obce kvůli suchu omezují napouštění bazénů nebo zalévání

před 32 mminutami
Policie v Ostravě se zabývá smrtí chlapce po onemocnění záškrtem

Policie v Ostravě se zabývá smrtí chlapce po onemocnění záškrtem

před 43 mminutami
Feri opustil vězení, soud ho podmíněně propustil

Feri opustil vězení, soud ho podmíněně propustil

13:56Aktualizovánopřed 50 mminutami
Zapojení prezidenta do summitu NATO je nezbytné, uvedl Kupka po schůzce s Pavlem

Zapojení prezidenta do summitu NATO je nezbytné, uvedl Kupka po schůzce s Pavlem

15:39Aktualizovánopřed 1 hhodinou
V Belgii se srazil vlak se školním autobusem, na místě jsou čtyři mrtví

V Belgii se srazil vlak se školním autobusem, na místě jsou čtyři mrtví

11:26Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Telegramový účet metropolity Ilariona tvrdí, že české úřady ruského duchovního propustily

Telegramový účet metropolity Ilariona tvrdí, že české úřady ruského duchovního propustily

12:21Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Sněmovna má řešit senátní vratku snížení odvodů pro živnostníky. Zatím hovoří opozice

ŽivěSněmovna má řešit senátní vratku snížení odvodů pro živnostníky. Zatím hovoří opozice

14:02Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Regiony

Obce kvůli suchu omezují napouštění bazénů nebo zalévání

Obce začínají šetřit vodou. Letos spadlo podle meteorologů nejméně srážek za posledních 64 let a sucho zhoršují i vysoké teploty. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu začínají omezovat například napouštění bazénů nebo zalévání zahrad. Předslav na Klatovsku se už dokonce obrátila na Správu státních hmotných rezerv (SSHR) se žádostí o zapůjčení cisterny.
před 32 mminutami

Policie v Ostravě se zabývá smrtí chlapce po onemocnění záškrtem

Ostravští policisté začali prověřovat okolnosti úmrtí neočkovaného předškoláka z Ostravy, který minulý týden zemřel po onemocnění záškrtem, upozornil server Novinky.cz a potvrdila mluvčí policie Eva Michalíková s tím, že s ohledem na věk dítěte nechce k případu poskytovat víc informací. Výskyt záškrtu je v Česku díky povinnému očkování stále poměrně vzácný, ale v posledních letech počet případů tohoto infekčního onemocnění vzrůstá.
před 43 mminutami

Feri opustil vězení, soud ho podmíněně propustil

Okresní soud v Teplicích v úterý vyhověl žádosti Dominika Feriho o podmíněné propuštění z vězení. Stanovil zkušební dobu tři roky a dohled nad odsouzeným, jenž se musí omluvit poškozeným a podrobit se vhodnému programu, který nabízí probační a mediační služba. Feri teplickou věznici opustil v úterý o půl čtvrté odpoledne. Někdejší politik si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za znásilnění.
13:56Aktualizovánopřed 50 mminutami

Liberec řeší budoucnost domovníků. Bez dotací budou stát město miliony

Liberec se zabývá budoucností domovníků v městských domech. Projekt, který poslední tři roky financovala státní dotace z programu Zaměstnanost plus, letos v listopadu skončí. Pokud město nenajde jiný zdroj peněz, bude muset službu platit samo. Třeba Brno už domovníky financuje z rozpočtu, Břeclav zase projekt po vypršení dotace ukončila.
před 1 hhodinou

Samec slona ze zlínské zoo bude muset jinam. Po jeho útoku uhynula samice

Samec slona afrického Jack, který v pátek ve zlínské zoologické zahradě zaútočil na slonici Ulu, v zahradě nezůstane. Slonice po útoku uhynula. O dalším osudu a umístění slona rozhodne komise odborníků pro chov těchto zvířat v evropském chovném programu. Podobný incident, který skončil úhynem slonice, se stal před třemi lety i v maďarské zoo. Komise tehdy doporučila přesun zvířete právě do Zlína. Podle vedení zlínské zoo útoku nic nenasvědčovalo a slon se předtím agresivně nechoval.
před 4 hhodinami

Lebku svaté Zdislavy vystaví jen při sobotní pouti, pak bude uschována

Zachráněná lebka svaté Zdislavy bude vystavena v bazilice v Jablonném v Podještědí jen při sobotní pouti tento týden. Potom bude uschována, řekl pražský arcibiskup a administrátor litoměřické diecéze Stanislav Přibyl. Zloděj relikvii ukradl z baziliky 12. května, pak ji zalil do betonu. Policie muže dopadla a restaurátoři lebku z betonu vyňali.
11:34Aktualizovánopřed 5 hhodinami

VideoReportéři ČT pátrali, kdo stojí za žhářským útokem v Hluboké

Když v noci 25. února opozičnímu zastupiteli Martinu Veberovi shořelo auto, policie již po několika dnech dopadla a obvinila dva žháře – Tomáše Sajtla a Kevina Bílého. Kdo si útok objednal, ale nebylo jasné. Policisté teď podle informací Reportérů ČT vyslechli dva hlubocké podnikatele ve stavebnictví – Davida a Františka Václavkovy, u kterých jeden ze žhářů pracuje a na místo činu se dopravil jejich firemním autem. František Václavek, který se na Veberovu adresu vyjadřuje velmi nevybíravě, ale odmítá, že by si zapálení auta objednal. Natáčel Karel Vrána.
před 19 hhodinami

Každý druhý člověk v nemocnici bloudí. Nová metodika má zařízení zpřehlednit

Pacienti v českých nemocnicích často tápou při hledání ordinací či vyšetření. Podle výzkumu Masarykovy univerzity a Czechdesignu bloudí po zdravotnických zařízeních každý druhý člověk. Nový projekt chce pomocí jednotného navigačního systému snížit stres pacientů i zátěž pro zdravotníky. Výsledkem má být metodika pro nemocnice po celé republice.
před 22 hhodinami
Načítání...