Liberec řeší budoucnost domovníků. Bez dotací budou stát město miliony


před 44 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
Liberec se zabývá budoucností domovníků v městských domech. Projekt, který poslední tři roky financovala státní dotace z programu Zaměstnanost plus, letos v listopadu skončí. Pokud město nenajde jiný zdroj peněz, bude muset službu platit samo. Třeba Brno už domovníky financuje z rozpočtu, Břeclav zase projekt po vypršení dotace ukončila.

Domovníkem z povolání je Marek Šrajtr dva roky. Na starosti má sedmdesát městských bytů. „Ráno to projdu, zkontroluji technický stav budovy a promluvím s lidmi, jestli se něco nestalo. Řeším pak takové standardní věci, drobné údržby,“ popsal.

Třeba nájemník Aladár Čonka zmiňuje, že má potíže s elektrikou. „V chodbičce se pokazily vypínače, tak je půjdu koupit a musí mi je namontovat, protože já se bojím do elektriky sahat,“ přiblížil.

Právě drobné opravy jsou nejčastější pomocí nájemníkům v bytech. „Máme tady spoustu lidí s handicapem, třeba na vozíčku. Ti mají problém i s výměnou žárovky. Opravuji cokoli od žárovky až po troubu,“ doplnil Šrajtr.

Počet stížností podle města výrazně klesl

Liberec má asi dvanáct set městských bytů, o které se stará šest domovníků. Projekt ale nyní končí a radnice řeší, co bude dál. „Ukázalo se nám, že domovníci fungují. Po jejich zavedení klesl počet stížností o devadesát procent. Plánujeme proto v projektu pokračovat a čeká nás diskuse o tom, v jakém počtu domovníci zůstanou,“ řekl náměstek primátora pro bytovou politiku Jan Hruška (Piráti).

Se snižováním počtu ale nesouhlasí koordinátorka projektu Kateryna Suvorova-Sniehova. „Kapacitně nevím, jak by to zvládli. Takový přehled má jen člověk, který v domě působí minimálně osm a půl hodiny denně,“ uvedla koordinátorka a vedoucí týmu magistrátu města Liberec.

Podobná situace jako s asistenty prevence kriminality

Obdobnou situaci řešilo město už loni u asistentů prevence kriminality. Vedení Liberce se tehdy rozhodlo, že z osmi asistentů si ponechá šest. O budoucnosti domovníků budou politici podle Hrušky teprve jednat.

„To rozhodnutí nás čeká v nejbližší době. U asistentů prevence kriminality jsme jejich činnost vyhodnotili jako přínosnou a myslím, že u domovníků je to velmi podobné. Jen nepůsobí na ulici,“ poznamenal náměstek.

Pokud si radnice ponechá všech šest domovníků, bude ji to příští rok stát pět milionů korun. Podle Hrušky ale městu zároveň šetří peníze. „Spoustě negativních věcí předejdou, takže se buď nestanou, nebo se rychleji a snadněji řeší, čímž šetří rozpočet města. Díky nim se také technici mohou věnovat větším věcem, například přípravě zakázek na výměnu kotlů, a nezatěžuje je každodenní údržba,“ dodal.

Brno pokračuje, Břeclav projekt ukončila

Polovinu z dvanácti domovníků v městských domech financoval z dotace od státu také brněnský magistrát. „Nyní jsou hrazeni z rozpočtu města. Obecně domovníci přinášejí do bytových domů pozitivní vliv a fungují jako zprostředkovatelé mezi úřadem a nájemníky,“ uvedl mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Naopak Břeclav, která pozici domovníků zřídila už v roce 2018, se rozhodla projekt ukončit. „Po celou dobu byli domovníci financováni z dotační podpory, která bohužel vypršela. Přestože se nám osvědčili, rozhodli jsme se bez dotační podpory v projektu nepokračovat,“ uvedla mluvčí města Ivana Solaříková. Jejich úkoly podle ní částečně převzali asistenti prevence kriminality a městská policie. Jejich úkolem je udržovat v lokalitě klid a předcházet sociálnímu napětí nebo krizovým jevům.

V Belgii se srazil vlak se školním autobusem, na místě jsou čtyři mrtví

Telegramový účet metropolity Ilariona tvrdí, že české úřady ruského duchovního propustily

Feri opustil vězení, soud ho podmíněně propustil

Sněmovna má řešit senátní vratku snížení odvodů pro živnostníky. Zatím hovoří opozice

Americká armáda oznámila útoky na jihu Íránu, označila je za sebeobranu

Trump Tower v Tbilisi má stát na pozemku patřícímu synovi sankcionovaného Ivanišviliho

Odbory Agentury pro sociální začleňování vyhlásily stávku

Lebku svaté Zdislavy vystaví jen při sobotní pouti, pak bude uschována

Feri opustil vězení, soud ho podmíněně propustil

Okresní soud v Teplicích v úterý vyhověl žádosti Dominika Feriho o podmíněné propuštění z vězení. Stanovil zkušební dobu tři roky a dohled nad odsouzeným, jenž se musí omluvit poškozeným a podrobit se vhodnému programu, který nabízí probační a mediační služba. Feri teplickou věznici opustil v úterý o půl čtvrté odpoledne. Někdejší politik si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za znásilnění.
Samec slona ze zlínské zoo bude muset jinam. Po jeho útoku uhynula samice

Samec slona afrického Jack, který v pátek ve zlínské zoologické zahradě zaútočil na slonici Ulu, v zahradě nezůstane. Slonice po útoku uhynula. O dalším osudu a umístění slona rozhodne komise odborníků pro chov těchto zvířat v evropském chovném programu. Podobný incident, který skončil úhynem slonice, se stal před třemi lety i v maďarské zoo. Komise tehdy doporučila přesun zvířete právě do Zlína. Podle vedení zlínské zoo útoku nic nenasvědčovalo a slon se předtím agresivně nechoval.
Lebku svaté Zdislavy vystaví jen při sobotní pouti, pak bude uschována

Zachráněná lebka svaté Zdislavy bude vystavena v bazilice v Jablonném v Podještědí jen při sobotní pouti tento týden. Potom bude uschována, řekl pražský arcibiskup a administrátor litoměřické diecéze Stanislav Přibyl. Zloděj relikvii ukradl z baziliky 12. května, pak ji zalil do betonu. Policie muže dopadla a restaurátoři lebku z betonu vyňali.
VideoReportéři ČT pátrali, kdo stojí za žhářským útokem v Hluboké

Když v noci 25. února opozičnímu zastupiteli Martinu Veberovi shořelo auto, policie již po několika dnech dopadla a obvinila dva žháře – Tomáše Sajtla a Kevina Bílého. Kdo si útok objednal, ale nebylo jasné. Policisté teď podle informací Reportérů ČT vyslechli dva hlubocké podnikatele ve stavebnictví – Davida a Františka Václavkovy, u kterých jeden ze žhářů pracuje a na místo činu se dopravil jejich firemním autem. František Václavek, který se na Veberovu adresu vyjadřuje velmi nevybíravě, ale odmítá, že by si zapálení auta objednal. Natáčel Karel Vrána.
Každý druhý člověk v nemocnici bloudí. Nová metodika má zařízení zpřehlednit

Pacienti v českých nemocnicích často tápou při hledání ordinací či vyšetření. Podle výzkumu Masarykovy univerzity a Czechdesignu bloudí po zdravotnických zařízeních každý druhý člověk. Nový projekt chce pomocí jednotného navigačního systému snížit stres pacientů i zátěž pro zdravotníky. Výsledkem má být metodika pro nemocnice po celé republice.
Duchovní ruské pravoslavné církve Ilarion byl zadržen v Česku, píší Novinky.cz

Duchovní ruské pravoslavné církve Ilarion byl zadržen v Česku pro podezření z převozu zakázaných látek, píší Novinky.cz. Telegramový kanál Ilariona uvádí, že duchovní považuje událost za provokaci. Policejní mluvčí Michaela Richterová potvrdila, že v neděli večer policisté zadrželi na čerpací stanici u dálnice D6 vozidlo, ve kterém byly tři sáčky s neznámou bílou látkou. Šlo o jednotky gramů. Zatím není nikdo obviněný, informovala Richterová. Rusko později uvedlo, že si kvůli celé věci předvolá vedoucího českého zastupitelského úřadu v Moskvě.
Sjezd sudetských Němců by se mohl konat střídavě v Česku a Bavorsku, navrhl Posselt

Sudetští Němci i Češi v pondělí na závěr sjezdu krajanského sdružení v Brně položili květiny k památníku obětí okupace v Kounicových kolejích. Zazněla modlitba i požehnání na cestu v obou jazycích. Také poslední akci sudetských Němců v Brně provázel protest, tentokrát poklidný. Předák sdružení Bernd Posselt pro bavorskou stanici BR navrhl, že by se v budoucnu akce mohla konat střídavě v Bavorsku a Česku. Příští rok se uskuteční v Norimberku.
