Na dvě stovky asistentů prevence kriminality nemusí být peníze

Asistenti prevence kriminality jsou civilisté v uniformě, kteří pomáhají policii na problémových místech. Jejich financování přes peníze z Bruselu ale letos skončí. Města se proto obávají, že asistenty budou muset propouštět. ČT to řekli například zástupci liberecké nebo mostecké městské policie. Týkat se to celkem může až dvou set lidí. Financování přes města, ministerstvo vnitra nebo Úřad práce zůstane beze změn.

„Osm zkušených terénních pracovníků je ohroženo ztrátou zaměstnání,“ řekla ČT vedoucí odboru prevence kriminality v Liberci Daniela Bušková. Asistenti prevence kriminality jsou civilní zaměstnanci obce, kteří jsou zařazení u městské policie. „Základem jejich činnosti je komunikace s problémovými skupinami obyvatel,“ vysvětluje ředitel jihlavské městské policie Stanislav Maštera. Protože jde o funkci preventivní, asistenti nemají stejné pravomoci jako strážci zákona.

„Počet asistentů prevence kriminality i počet projektů, kde lze získat finanční zdroje na realizaci tohoto projektu, se snižuje,“ vysvětluje manažerka prevence městské policie Chomutov Iva Ejim.

Podle resortu vnitra přes dvě stě asistentů doteď města financovala z evropských fondů. „Dřív se navazovalo rovnou novým projektem, to se teď ale nestalo,“ přibližuje Bušková. Řešení pro udržení těchto pozic ještě Liberec nemá.

Města řeší, co dál

S podobným problémem se potýká také Most, kde se to týká dvanácti z dvaceti asistentů. Manažerka prevence kriminality městské policie Most Veronika Loucká pro ČT uvedla, že společně s dalšími městy – třeba Libercem, Ostravou nebo Děčínem – aktuálně řeší další postup.

V Hradci Králové počet asistentů prevence kriminality za poslední dva roky narostl ze dvou na šest. „Počet závisí na požadavku města a samozřejmě na finančních možnostech,“ nastiňuje Simona Pacltová z oddělení prevence tamní městské policie. Ze čtyř na šest navýšila letos počty asistentů také Jihlava.