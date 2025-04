Liberec zatím nezakáže bivakování na veřejných místech. Některá města to udělala

I on je toho názoru, že tyto vyhlášky navíc problém neřeší, jen ho přesouvají. „Policista může udělit pokutu, ale ta pravděpodobně nebude zaplacena. Určitě ne na místě a velmi pravděpodobně ani později. Pokud se to dostane do správního řízení, zatíží to celý systém a výsledek bude buď nulový, nebo člověka ještě více zadluží. A tím se prohlubuje sociální problém, který už není jen jeho, ale týká se celé společnosti,“ vysvětlil.

Národní ředitel sociálních služeb Armády spásy Jan František Krupa považuje podobné vyhlášky za velmi nešťastné. „Je v pořádku regulovat bivakování nebo přespávání na určitých místech, třeba kvůli bezpečí dětí v parcích. Ale není správné, když jsou opatření cílená na konkrétní skupinu obyvatel. Jak vlastně někdo rozhodne, že je člověk bez domova? Podle špinavého oblečení? To může být dělník po směně. Podle toho, že někdo spí na lavičce? To může být někdo po oslavě nebo jen unavený člověk,“ řekl.

Zastupitelé Frýdku-Místku opatření odhlasovali 13. března. Vedení města si ale vysloužilo kritiku části veřejnosti i opozice, která poukazovala na špatnou formulaci vyhlášky a její obtížnou vymahatelnost. Někteří aktivisté upozorňují také na to, že vykázání bude závislé na rozhodnutí strážníka, a to může vést k vyhánění neškodných lidí. Vyhlášku považují za diskriminační.

Pokud policista člověka vykáže, většinou odejde jen o pár desítek metrů dál. „Jedná-li se o konkrétní místa, třeba prostor před školkou, nemocnicí nebo obchodním centrem, má to logiku. Ale pokud se to týká celého katastru města, tak policista toho člověka vyveze na kraj? Co lidé, kteří tam ani ze zdravotních důvodů nedojdou? V tomto směru mi to přijde nedomyšlené,“ poznamenal.

Mnohem účinnější a efektivnější by podle něj bylo zajistit dostupné služby, aby lidé nemuseli spát venku a pobývat na místech, kde jejich přítomnost veřejnosti z pochopitelných důvodů vadí.

Trest vězení?

Senátor Zdeněk Hraba (za ODS) avizoval přípravu návrhu zákona, který by v podstatě zakázal život na ulici a za určitých okolností by mohl být trestným činem. Pokud by někdo zákaz nedodržel, hrozil by i trest vězení. Hrabův návrh před koncem loňského roku vyvolal diskuzi, zatím pro něj hledá podporu, kterou nemá ani od senátního klubu ODS a TOP 09.

Kritici upozorňují, že trestání bezdomovců není řešením – jde o lidi, kteří skončili v tíživé situaci mnohdy ne vlastní vinou, a cesta zpět do normálního života není vůbec jednoduchá. Tématu se věnoval pořad Reportéři ČT.