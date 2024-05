Charita v Brně chce přesunout centrum pro bezdomovce do Židenic. Místní a radnice mají obavy

Centrum služeb pro lidi bez domova v Bratislavské ulici v Brně potřebuje opravu. Začít má v lednu a účet za ni vyjde na sto třicet milionů korun. „Budeme měnit okna, zajišťovat bezbariérový vstup i výtah,“ popsala Veronika Imrichová z Diecézní charity Brno. Promění se také půdorysy místností. Například denní centrum bude blíž ke vstupu.

Aby mohly prostory projít rekonstrukcí, musí se centrum přestěhovat do bývalého domova seniorů svaté Ludmily v Židenicích. Charita ho získala darem. Lidé z okolních domů mají ale z nových sousedů obavy. „Nadšení rozhodně nejsme. Nevíme zatím žádné podrobnosti, nikdo nás o tom neinformoval,“ řekl místní obyvatel Michal Skurský.

Proti je i židenická radnice. Lidé bez domova se podle vedení městské části mohou shromažďovat pod mostem a dělat nepořádek v okolí. S charitou proto jednají o podmínkách provozu. „Máme požadavky, aby například navýšili počet terénních pracovníků. Aby byli před domem, vedle domu,“ řekla místostarostka městské části Lucie Grůzová (za KDU-ČSL). Imrichová poznamenala, že jejich tým terénních pracovníků byl od začátku roku už posílen.

Dočasné působiště centra

Z denního centra budou klienti přecházet rovnou do noclehárny, tu charita umístí tak, aby nezasahovala do vnitrobloku. Terasu pak od sousední zahrady oddělí. Vše ale bude dočasné. „Centrum služeb pro lidi bez domova se sem přesune pouze na předem stanovenou dobu, maximálně rok a půl až dva roky,“ ujistila Imrichová. „Znáte to, jak to je, slibem nezarmoutíš. My se bojíme, aby ta dočasnost, byla opravdu dočasná,“ řekla místostarostka.

Centrum se začne do Židenic stěhovat letos na podzim. O konkrétní podobě provozu bude charita s místními i radnicí dál jednat. „Věřím tomu, že tou domluvou dojdeme k nějakému smíru a minimalizujeme ta rizika,“ poznamenala místostarostka Grůzová.

Až se centrum pro lidi bez domova vrátí do opravených prostor, charita také budovu v Židenicích částečně zrekonstruuje a zřídí tady Dům pomoci svaté Ludmily, který bude určen seniorům a samoživitelům v nouzi.