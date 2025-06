Severním Irskem se šíří vlna násilí vůči migrantům

V Larne, které leží asi třicet kilometrů od Ballymeny, zaútočili maskovaní mladíci na rekreační centrum a zapálili ho. Středisko poskytovalo nouzové útočiště rodinám po střetech ze začátku týdne. Policie oblast opustila poté, co lidé házeli předměty na vozidla, ale později do Larne dorazila zásahová jednotka.

Protesty začaly v pondělí poté, co u místního soudu vypovídali dva čtrnáctiletí chlapci obvinění v případu sexuálního napadení dívky z tohoto hrabství. Podle místních médií dotyční potřebovali překladatele do rumunštiny. Vinu odmítají.

Během prvních dvou nocí nepokojů utrpělo zranění 32 policistů, někteří z nich skončili podle časopisu Time v nemocnici. Šest lidí bylo zatčeno. Severoirská premiérka Michelle O'Neillová prohlásila, že to, co se děje v Ballymeně, je „čistý rasismus“.

Do oblastí nepokojů byl nasazen značný počet dalších policistů. Severní Irsko už také požádalo o posily. S vysláním strážců zákona souhlasila skotská policie. Celkem úřady požádaly v rámci Spojeného království o osmdesát strážců zákona.

„Zde žije Filipínec“

Lidé v Ballymeně a okolí teď mají strach o své životy a majetek, vlnu násilí navíc podporují výzvy k nepokojům na sociálních sítích, upozornil v rozhovoru pro BBC Henderson. Někteří obyvatelé začali umísťovat na domy cedule s nápisy „britská domácnost“, zřejmě ve snaze nebýt terčem výtržníků. Objevilo se i označení „Zde žije Filipínec“.

Matka dvou dětí Mika Kolevová, která žije a pracuje v Ballymeně, řekla BBC, že její rodina opustila domov a přemýšlí o návratu do Bulharska poté, co byl její dům poškozen při úterních nepokojích. „Víme, co se stane, takže není možné čekat a sledovat, co se stane. Musím zachránit své děti,“ prohlásila imigrantka.

Útoky na policii v Severním Irsku jsou za posledních 27 let spíše ojedinělé. Oblast v druhé polovině 20. století sužoval po tři dekády krvavý konflikt mezi katolíky, kteří usilovali o připojení k Irsku, a protestanty, kteří chtěli Severní Irsko udržet jako součást Spojeného království.