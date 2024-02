Severní Irsko má premiérku strany, která by jednou chtěla sjednocení ostrova

Říká se, že Severní Irsko je takový sud se střelným prachem. Sektářské násilí a atentáty tady byly desetiletí na denním pořádku. Vždy stačila jiskra. Od roku 1998 zažívá Severní Irsko výjimečný klid, který je ale zároveň velice křehký.

V roce 1998 totiž obě stany po letech násilí ustoupily a podepsaly Velkopáteční dohodu. Smlouvu, která ukončila napětí a zajistila stabilitu. Severní Irsko má dnes naprosto unikátní politický systém. Platí, že na vládě se musí podílet obě znepřátelené strany, tedy jak nacionalisté, tak unionisté.

Jenže právě takový systém přináší i komplikace. Naposledy se objevily spolu s brexitem, kdy hlavně pobrexitová pravidla de facto vytvořila hranici mezi Severním Irskem a zbytkem Británie. S takovým stavem se rozhodně nechtěli smířit stoupenci Spojeného království. A tak sever Irska zažil téměř dvouleté bezvládí, které skončilo až teď.

Sjednocení není na pořadu dne

A skončilo s revoluční změnou, kterou mnozí do dnešních dnů odmítali – nacionalistickou premiérkou ze strany Sinn Féin Michelle O'Neillovou, která se netají tím, že by chtěla jednou sjednocení ostrova pod irskou správu, i když to teď není na pořadu dne.

Profesor právní filozofie a sociologie na Cardiffské univerzitě Jiří Přibáň v Horizontu ČT24 sdělil, že sjednocení ostrova je reálné v symbolické rovině, ale ve faktické nikoliv. Nikdo prý nechce zvyšovat napětí v regionu a otázka referenda by pouze vyvolala konflikty. Nejde tak v současné době o reálnou politickou agendu či program, sdělil Přibáň.

Republikánská vláda je ovšem tvrdým oříškem hlavně pro Londýn. I přesto sám britský premiér Rishi Sunak chápe, že tohle je nyní jediné možné východisko. „Nemyslím si, že si nikdo nedovedl skutečně představit, že vláda bude zase fungovat. Takže to, že se to stalo, je podle mne velký důvod k optimismu,“ prohlásil Sunak.

Severní Irsko se mění. Pro polovinu místních by byla tahle změna ještě nedávno těžko představitelná. Dnes ji ale přijímají. Protože z neustálých plotů, třenic a násilí je už země unavená.