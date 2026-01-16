Z ulic Bohumína zmizeli asistenti prevence kriminality. Vrátit je může dotace ministerstva

Bohumínu na Karvinsku od ledna chybějí asistenti prevence kriminality. Loni totiž vypršela evropská dotace, z níž město jejich činnost financovalo. Aktuálně proto hledá jiný způsob, jak ji zaplatit. Část nákladů na asistenty by mohl pokrýt nový dotační titul, který vypsalo ministerstvo vnitra. Pokud by město dotaci získalo, mohli by se alespoň čtyři asistenti do ulic vrátit na jaře. Podobné problémy řeší i další města.
Jako asistentka prevence kriminality začala Lucie Krosčenová pracovat hned po střední škole. V ulicích Bohumína ji mohli lidé vídat devět let. „Hlásili jsme různé závady, které jsme následně zadávali do aplikace, a hlavně jsme tu byli pro lidi, kteří potřebovali pomoct nebo poradit. Mě to naplňovalo, vždycky mě bavila práce s lidmi,“ popsala.
Asistenti prevence kriminality se v Bohumíně poprvé objevili v roce 2016. Program, původně zamýšlený jako dvanáctiměsíční pilotní projekt, nakonec ve městě fungoval deset let. „Tým deseti vyškolených lidí doplňoval práci strážníků, především při běžných preventivních pochůzkách a dohledu v místech, kde se lidé pohybují nejčastěji,“ uvedla mluvčí radnice Jana Končítková.
Nejprve městu s financováním jejich mezd pomáhal stát prostřednictvím Úřadu práce, poté se projekt hradil z evropských dotací. Poslední tříletá podpora ale skončila na konci loňského roku.
Odpovědnost za bezpečnost ve městě a zajištění veřejného pořádku nesou Policie České republiky a Městská policie Bohumín. „Díky jejich profesionální práci a také investicím města, především do kamerového systému, je bezpečnostní situace v Bohumíně dlouhodobě stabilní. Nic na tom nemění ani ukončení programu asistentů prevence kriminality. Dohled u přechodů pro chodce u škol a další činnosti místo nich nyní zajišťují naši strážníci,“ vysvětlil starosta Bohumína Lumír Macura (nestr.).
Nový dotační titul na prevenci kriminality
Město přesto usiluje o to, aby se asistenti prevence kriminality do ulic vrátili. Ministerstvo vnitra aktuálně vypsalo dotační titul na prevenci kriminality, který by mohl náklady na mzdy částečně pokrýt. Žádost je nutné podat do 16. února.
Podání žádosti je podmíněno splněním několika náročných požadavků, například doložením komplexní bezpečnostní analýzy, stanoviska Policie České republiky a dalších podkladů. „Momentálně prověřujeme, co všechno bude potřeba ke splnění podmínek. Víme, že bychom v tuto chvíli místo deseti měli k dispozici – pokud budeme úspěšní – jen čtyři takové pracovníky, ale i to je pro nás zajímavé,“ řekl místostarosta Bohumína Igor Bruzl (nestr.).
Pokud by město dotaci získalo, mohli by se asistenti do veřejného prostoru vrátit už na jaře. „Doufám, že se ten projekt obnoví. Velmi ráda se vrátím,“ uvedla Krosčenová. Zkušenosti jednoho z původních asistentů se město rozhodlo využít a zaměstnalo ho na pozici bezpečnostního pracovníka. Obsluhuje kamerový systém, vyhodnocuje záznamy a částečně působí také v terénu.
O dotaci ministerstva vnitra bude žádat i Liberec
Počet asistentů prevence kriminality ze stejného důvodu loni v listopadu snížil i Liberec. Z původních osmi jich zůstalo pět.
„Město se rozhodlo činnost asistentů prevence kriminality nezrušit a převzalo jejich financování na konci roku 2025 plně z vlastního rozpočtu. Jsou součástí organizační struktury magistrátu města a jsou zařazeni pod odbor sociální a bytové politiky,“ vysvětlila vedoucí odboru prevence kriminality Městské policie Liberec Daniela Bušková. Odhadované roční náklady na jednoho asistenta činí zhruba 400 tisíc korun.
O získání finančních prostředků z vyhlášeného dotačního titulu ministerstva vnitra pro rok 2026 bude podle ní Liberec usilovat. V současné době připravuje podklady pro podání žádosti.
O dotaci z programu ministerstva vnitra bude žádat i Most. „Čtyři asistenty prevence kriminality zaplatíme z vlastních zdrojů a šest chceme financovat z programu Ministerstva vnitra ČR – Program prevence kriminality na místní úrovni 2026 – 2. kolo, ke zvládání dopadů uprchlické vlny souvisejících s invazí Ruské federace na Ukrajinu,“ řekla specialistka dotací Městské policie Most Linda Vreštiaková.
Chomutov a Brno financují asistenty jinak
Naopak Chomutov nebude možnost žádat o dotaci ministerstva vnitra využívat. V současné době má osm asistentů prevence kriminality. „Ti jsou placeni z Operačního programu Zaměstnanost z evropských peněz. Jedná se o tříletý projekt, který potrvá do konce května letošního roku. Od 1. července 2026 máme v rámci operačního programu Spravedlivá transformace v našem projektu zajištěno dvanáct pracovních míst na pozice asistentů preventistů, kde bude velmi obdobná náplň práce,“ vysvětlila manažerka prevence Městské policie Chomutov Iva Ejim.
O využití dotace ministerstva vnitra neuvažuje ani Brno. V brněnských ulicích se asistenti prevence kriminality pohybují od roku 2012. Strážníkům pomáhají s dohledem nad veřejným pořádkem, podílejí se na prevenci a zvyšování bezpečnosti v sociálně vyloučených lokalitách, kde často působí jako mediátoři. „Brno je jedním z mála měst, kde jsou asistenti začleněni přímo do organizační struktury městské policie a jejich činnost je financována z mzdových prostředků městské policie,“ uvedla Klára Opálková z tiskového střediska brněnského magistrátu.
První program asistentů prevence kriminality začal v Česku fungovat v roce 2009. Loni jich podle resortu vnitra působilo v několika desítkách měst a obcí okolo pěti set, 202 z nich bylo placených z evropských peněz. Část jich podporuje ministerstvo vnitra, Úřad práce a zbytek financují přímo města.