VideoReportéři ČT pátrali, kdo stojí za žhářským útokem v Hluboké


před 41 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Když v noci 25. února opozičnímu zastupiteli Martinu Veberovi shořelo auto, policie již po několika dnech dopadla a obvinila dva žháře – Tomáše Sajtla a Kevina Bílého. Kdo si útok objednal, ale nebylo jasné. Policisté teď podle informací Reportérů ČT vyslechli dva hlubocké podnikatele ve stavebnictví – Davida a Františka Václavkovy, u kterých jeden ze žhářů pracuje a na místo činu se dopravil jejich firemním autem. František Václavek, který se na Veberovu adresu vyjadřuje velmi nevybíravě, ale odmítá, že by si zapálení auta objednal. Natáčel Karel Vrána.

Žháři zapálili auto obecnímu zastupiteli. Okolnosti popsali Reportéři ČT
Shořelé vozidlo v Hluboké nad Vltavou

Výběr redakce

Reportéři ČT pátrali, kdo stojí za žhářským útokem v Hluboké

VideoReportéři ČT pátrali, kdo stojí za žhářským útokem v Hluboké

před 41 mminutami
EK nestačila odpověď ohledně Babišova střetu zájmů, dotace neproplatí, píší weby

EK nestačila odpověď ohledně Babišova střetu zájmů, dotace neproplatí, píší weby

19:51Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Koaliční poslanci navrhli rozšíření okruhu lidí, kteří nehradí poplatek pro ČT a ČRo

Koaliční poslanci navrhli rozšíření okruhu lidí, kteří nehradí poplatek pro ČT a ČRo

14:05Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Reportéři ČT zjistili, jaké tresty padly za týrání zvířat na jatkách

Reportéři ČT zjistili, jaké tresty padly za týrání zvířat na jatkách

před 2 hhodinami
Plaga rozhodl o zastavení testování žáků 5. a 9. tříd ZŠ

Plaga rozhodl o zastavení testování žáků 5. a 9. tříd ZŠ

16:32Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Každý druhý člověk v nemocnici bloudí. Nová metodika má zařízení zpřehlednit

Každý druhý člověk v nemocnici bloudí. Nová metodika má zařízení zpřehlednit

před 3 hhodinami
Duchovní ruské pravoslavné církve Ilarion byl zadržen v Česku, píší Novinky.cz

Duchovní ruské pravoslavné církve Ilarion byl zadržen v Česku, píší Novinky.cz

15:21Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Sjezd sudetských Němců by se mohl konat střídavě v Česku a Bavorsku, navrhl Posselt

Sjezd sudetských Němců by se mohl konat střídavě v Česku a Bavorsku, navrhl Posselt

11:11Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Jihočeský kraj

VideoReportéři ČT pátrali, kdo stojí za žhářským útokem v Hluboké

Když v noci 25. února opozičnímu zastupiteli Martinu Veberovi shořelo auto, policie již po několika dnech dopadla a obvinila dva žháře – Tomáše Sajtla a Kevina Bílého. Kdo si útok objednal, ale nebylo jasné. Policisté teď podle informací Reportérů ČT vyslechli dva hlubocké podnikatele ve stavebnictví – Davida a Františka Václavkovy, u kterých jeden ze žhářů pracuje a na místo činu se dopravil jejich firemním autem. František Václavek, který se na Veberovu adresu vyjadřuje velmi nevybíravě, ale odmítá, že by si zapálení auta objednal. Natáčel Karel Vrána.
před 41 mminutami

Ženě z Českokrumlovska hrozí až čtyři roky za množení psů, vyměňovala je i za alkohol

Kriminalisté se zabývají případem ženy z Českokrumlovska, která měla nejméně od roku 2020 chovat a množit psy v nevhodných podmínkách. Štěňata se zájemci směňovala i za alkohol a tabákové výrobky. V případě prokázání viny před soudem za to ženě hrozí až čtyři roky za mřížemi.
před 10 hhodinami

Opravy železnice na jihu Čech uzavřou dvě desítky přejezdů

Řidiče na jihu Čech čekají v dalších týdnech komplikace na silnicích. Kvůli opravám na čtvrtém železničním koridoru mezi Českými Budějovicemi a Horním Dvořištěm se budou v květnu a červnu postupně uzavírat železniční přejezdy i navazující silnice. Některé objížďky mohou řidičům cestu prodloužit i o desítky kilometrů.
22. 5. 2026

Na magnetickou rezonanci stále čekají neakutní pacienti týdny i měsíce

Pacienti v Jihomoravském kraji čekají na vyšetření magnetickou rezonancí několik týdnů i měsíce. Situaci v regionu má zlepšit nový přístroj v brněnské Úrazové nemocnici, na který město přispěje desítkami milionů korun. Dlouhé čekací lhůty na neakutní vyšetření hlásí i další kraje.
21. 5. 2026

Policie uzavřela případ sovětské vlajky na písecké radnici, nešlo o trestný čin

Ani přestupek ani trestný čin. Policie uzavřela případ sovětské vlajky na písecké radnici. Vedení města ji vyvěsilo společně s tou americkou. Chtělo tak připomenout armády, které se v roce 1945 při osvobozování Československa ve městě setkaly. Někdo to ale oznámil na policii.
12. 5. 2026

Z Písku do Hollywoodu. Výtvarník Gebr pracoval pro Columba i Spielberga

Výtvarník a scénograf Jaroslav Gebr se sice narodil před rovným stoletím na jihu Čech, po komunistickém převratu ale emigroval a jeho další životní a profesní cesta ho dovedla až do Hollywoodu. Nejen jeho tvorbu v továrně na sny připomíná nyní písecká Galerie Dragoun, nesoucí jméno Gebrova souputníka ze studií.
6. 5. 2026

Sucho poslední doby zastavilo některé malé vodní elektrárny

Sucho z poslední doby zastavilo některé malé vodní elektrárny. Na jihu Čech musela turbíny odstavit většina majitelů. Právě tam je podle aktuálních map značná část profilů s indikací hydrologického sucha. Déšť tamním potokům a řekám chybí ještě víc než jinde. Srážky v těchto dnech zřejmě nepřinesou dostatečné zlepšení.
6. 5. 2026

„Duch z Maginotovy linie.“ Občan na jihu Čech odevzdal policii pevnostní minomet

Při zbraňové amnestii odevzdal ve čtvrtek občan v Českých Budějovicích pevnostní minomet M 32 ráže 81 milimetrů. Jde o typ zbraně využívaný při obraně Francie ve druhé světové válce v Maginotově linii. Policie o odevzdání kuriózní zbraně informovala na síti X.
30. 4. 2026
Načítání...