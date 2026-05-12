Policie uzavřela případ sovětské vlajky na písecké radnici, nešlo o trestný čin


před 32 mminutami|Zdroj: ČT24
Události: Sovětská vlajka na písecké radnici
Ani přestupek ani trestný čin. Policie uzavřela případ sovětské vlajky na písecké radnici. Vedení města ji vyvěsilo společně s tou americkou. Chtělo tak připomenout armády, které se v roce 1945 při osvobozování Československa ve městě setkaly. Někdo to ale oznámil na policii.

Na budovu radnice vyvěsili vlajku 7. května. Měla připomínat události, kterých bylo svědkem i sídlo starosty. Jenže pak zavolala policie.

„Velmi slušně mi oznámila, že mají hlášení, že zřejmě pácháme nějaký trestný čin nebo něco protiprávního, a že bychom měli sovětskou vlajku sundat. Přestože mi to přišlo zvláštní, tak jsem pokyn respektoval,“ popsal starosta Písku Michal Čapek (ANO).

Podle policejního mluvčího Jiřího Matznera bylo následně zjištěno, že se nejedná o přestupkové jednání ani o podezření z trestného činu.

Od začátku roku platí novela trestního zákoníku. Zaručuje stejné postihování propagace komunismu jako v případě nacismu. Pachatelům hrozí až pět let. „Naprosto klíčové jsou okolnosti. Řešíme i to, jestli osoba to vyvěšení dělala s nějakým účelem – to znamená, že chtěla aktivně připomenout nějaké hnutí nebo opravdu nějakou historickou událost,“ vysvětlil mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.

Pokud se jedná o připomínku obětí a armád, ať už sovětské, rumunské a dalších, které bojovaly na území České republiky proti nacistickému Německu, tak je to podle náměstka ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Kamila Nedvědického zcela v pořádku. „V rozporu s trestním zákoníkem jednoznačně je, pokud někdo propaguje Sovětský svaz jako totalitní komunistickou velmoc,“ dodal.

Vlajky mimo jiné vyvěsilo i Prácheňské muzeum, kde měly připomínat historický kontext. Instituce je stejně jako město odstranila. „Je to území, které osvobozovala ze západu americká a z východu rudá armáda, které se střetly na této linii,“ konstatoval ředitel muzea Ivan Náprstek.

Písecká radnice není jediným místem, kde se sovětská vlajka objevila. Vlála s českou a americkou vlajkou i například v Chýni.

Soud uložil starostce Dobříkova pokutu 150 tisíc a zákaz funkce

Pokutou 150 tisíc korun a tříletým zákazem vykonávání funkce starostky potrestal krajský soud v Pardubicích starostku Dobříkova na Orlickoústecku Nikolu Kajsrlíkovou. Soud projednával její odvolání proti rozhodnutí okresního soudu, který ji nepravomocně potrestal za neoprávněné nakládání s obecními penězi bez schválení zastupitelstva, použití dotací v rozporu s jejich určením nebo za pozměnění zápisu ze zasedání zastupitelů.
