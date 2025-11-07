Vyvěšení vlajky je symbolické vyjádření solidarity, říká bývalý protokolista


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
7 minut
Studio ČT24: Spor o ukrajinskou vlajku na budově sněmovny
Zdroj: ČT24

Nově zvolený předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) nechal svěsit ukrajinskou vlajku na budově sněmovny. Poslanci TOP 09, ODS, STAN a Pirátů zareagovali na tento krok spontánním vyvěšením vlajky napadené země ze svých kanceláří. O tom, jakými formálními pravidly se vyvěšování vlajky řídí, hovořil ve Studiu ČT24 bývalý protokolista magistrátu hlavního města Prahy Martin Churavý. Podle něj jde o kombinaci zákona o užívání státních symbolů a nepsaných pravidel, tradic, etikety a protokolů.

„V případě státní vlajky by se mělo dbát na to, aby šlo o vyvěšení důstojné. Aby šlo o vyvěšení na čelním průčelí té instituce nebo organizace, která je reprezentována státní vlajkou, a podobně. Potom je důležité dbát také na pořadí, pravidla toho, jakým způsobem a kdy se státní vlajky vyvěšují,“ vysvětlil Churavý.

Zákon však explicitně nestanovuje, kdo by měl o vyvěšení nebo svěšení vlajky rozhodnout. V případě pražského magistrátu o tom rozhoduje rada hlavního města. „V případě Poslanecké sněmovny o tom rozhoduje výhradně předseda sněmovny, který ovšem – a to je už zase nepsané pravidlo, jak bývalo dobrým zvykem – alespoň neformálně informoval místopředsedy, tedy vedení Poslanecké sněmovny, a někdy také grémium celé sněmovny,“ dodává Churavý.

Při vyvěšování více vlajek je nutné dbát také na jejich správné pořadí, například vlajka České republiky se podle něj musí nacházet na takzvaném čestném místě, teprve druhé nejčestnější místo patří vlajce jiné země. „Pokud jsou vlajky dvě, tak vlevo, z pohledu zepředu, je to čestnější. Jestliže máme tři vlajky, tak uprostřed je to nejčestnější místo,“ upřesňuje Churavý. I v případě vyvěšení více vlajek podle něj platí, že levá strana z pohledu zepředu je čestnější.

Churavý se dotkl také tématu hanobení státní vlajky. „Může zahrnovat i třeba takové relativně zdánlivé detaily jako nápisy na vlajce. Samozřejmě nejextrémnější příklad je pálení vlajky. (…) Hanobení by ale mělo obsahovat i takové nuance, jako že vlajka by se měla udržovat v čistém stavu, neměla by se dotýkat země.“ I samotný akt vyvěšování a svěšování vlajky by se měl podle Churavého udát rychle bez zadrhávání, aby proběhl důstojně.

Okamura nechal ze sněmovní budovy odstranit vlajku Ukrajiny
Předseda hnutí SPD Tomio Okamura

Česká vlajka v ukrajinském parlamentu

Předseda ukrajinské Nejvyšší rady Ruslan Stefančuk v reakci na to nechal v ukrajinském parlamentu vztyčit českou vlajku. Chce tak vyjádřit vděčnost českému lidu za jeho podporu Ukrajině.

Ještě předtím Okamurův krok odsoudil. „Ukrajinská vlajka (...) je dnes prostřílena kulkami, spálena ohněm boje, ale vlaje jako symbol svobody, a proto si zaslouží zvláštní úctu a respekt. Strhnout ukrajinskou vlajku z budovy parlamentu evropské země, jejíž bratrský národ podporuje Ukrajince ve spravedlivém boji, je pochybný čin. I kdybys jen držel žebřík,“ napsal na X Stefančuk.

Výběr redakce

Ve sněmovně už je novela, která má zastavit růst sociálních odvodů živnostníků

Ve sněmovně už je novela, která má zastavit růst sociálních odvodů živnostníků

14:05Aktualizovánopřed 33 mminutami
Babiš se sešel s některými kandidáty na ministry. Jednali o rozpočtu

Babiš se sešel s některými kandidáty na ministry. Jednali o rozpočtu

08:50Aktualizovánopřed 40 mminutami
Servis tanků Leopard 2 A4 bude zajišťovat VOP CZ

Servis tanků Leopard 2 A4 bude zajišťovat VOP CZ

před 41 mminutami
Dozimetr se rozrůstá, policie obvinila sedmnáct subjektů, píší Seznam Zprávy

Dozimetr se rozrůstá, policie obvinila sedmnáct subjektů, píší Seznam Zprávy

15:18Aktualizovánopřed 55 mminutami
Vyvěšení vlajky je symbolické vyjádření solidarity, říká bývalý protokolista

Vyvěšení vlajky je symbolické vyjádření solidarity, říká bývalý protokolista

před 1 hhodinou
Americká letiště zrušila kvůli shutdownu stovky letů

Americká letiště zrušila kvůli shutdownu stovky letů

před 1 hhodinou
Padly pokuty za volební kampaň. ODS, SPD nebo Motoristé zaplatí tisíce korun

Padly pokuty za volební kampaň. ODS, SPD nebo Motoristé zaplatí tisíce korun

13:25Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Evropská komise zpřísnila vízová pravidla pro Rusy

Evropská komise zpřísnila vízová pravidla pro Rusy

13:34Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Domácí

Ve sněmovně už je novela, která má zastavit růst sociálních odvodů živnostníků

Skupina poslanců nastupující koalice ANO, SPD a Motoristů předložila dolní komoře novelu, jež zastavuje růst sociálních odvodů živnostníků. Příští rok se nemají podle předlohy zvýšit, jak to předpokládá konsolidační balíček vlády v demisi Petra Fialy (ODS), ale zůstat na letošní úrovni. Živnostníci by měli podle aktuálního vyjádření místopředsedkyně ANO Aleny Schillerové ušetřit nejméně 8580 korun ročně.
14:05Aktualizovánopřed 33 mminutami

Babiš se sešel s některými kandidáty na ministry. Jednali o rozpočtu

Předseda ANO Andrej Babiš, který z pověření prezidenta Petra Pavla jedná o sestavení vlády s SPD a Motoristy, se v pátek sešel s některými kandidáty na ministry, s nimiž jednal například o rozpočtu na příští rok. Schillerová po jednání prohlásila, že v rozpočtu vedle 38 miliard na dopravní infrastrukturu chybí asi 32 miliard na mandatorní výdaje resortu práce a sociálních věcí a sedm miliard na financování zemědělství.
08:50Aktualizovánopřed 40 mminutami

Servis tanků Leopard 2 A4 bude zajišťovat VOP CZ

Státní podnik VOP CZ ze Šenova u Nového Jičína v pátek podepsal sedmiletou strategickou smlouvu s německou společností Rheinmetall o zajištění servisu tanků Leopard 2 A4, které má ve výzbroji česká armáda. VOP CZ se tak poprvé zapojuje do údržby a oprav západní bojové techniky, dosud se specializoval především na servis vozidel sovětského a východního původu.
před 41 mminutami

Dozimetr se rozrůstá, policie obvinila sedmnáct subjektů, píší Seznam Zprávy

Detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) v další větvi korupční kauzy Dozimetr nově obvinili třináct lidí a čtyři firmy. Napsal to server Seznam Zprávy (SZ). Policisté znovu stíhají i ty, které obvinili už v hlavní větvi případu v roce 2022. Jde o podnikatele Michala Redla, Pavla Kosa či Zakaríu Nemraha.
15:18Aktualizovánopřed 55 mminutami

Vyvěšení vlajky je symbolické vyjádření solidarity, říká bývalý protokolista

Nově zvolený předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) nechal svěsit ukrajinskou vlajku na budově sněmovny. Poslanci TOP 09, ODS, STAN a Pirátů zareagovali na tento krok spontánním vyvěšením vlajky napadené země ze svých kanceláří. O tom, jakými formálními pravidly se vyvěšování vlajky řídí, hovořil ve Studiu ČT24 bývalý protokolista magistrátu hlavního města Prahy Martin Churavý. Podle něj jde o kombinaci zákona o užívání státních symbolů a nepsaných pravidel, tradic, etikety a protokolů.
před 1 hhodinou

Padly pokuty za volební kampaň. ODS, SPD nebo Motoristé zaplatí tisíce korun

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí (ÚDHPSH) udělil první pokuty za porušení volebního zákona v souvislosti s letošními sněmovními volbami. Hnutí SPD, ODS, Motoristé a Volte Pravý blok dostali za přestupky ve volební kampani pokuty od deseti do 35 tisíc korun, potvrdil ČT Ivo Kousal z ÚDHPSH. Celkem podle něj úřad dostal padesát podnětů, například za využití komunikačních médií obce k volební kampani.
13:25Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Soud nepravomocně zprostil obžalované viny z podílu na vraždě muže

Krajský soud v Hradci Králové zprostil všechny čtyři obžalované viny z podílu na vraždě, a to včetně pardubického advokáta Pavla Jelínka. Ten si dle obžaloby kvůli rodinným sporům objednal vraždu expartnera své dcery, podle soudu se to neprokázalo. Muž byl podle spisu v prosinci 2022 v Hradci Králové přepaden a unesen, tělo se nikdy nenašlo. Soud u všech obžalovaných oproti podané obžalobě změnil právní kvalifikaci z vraždy na zbavení osobní svobody. Rozsudek není pravomocný.
10:44Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Za machinace se zakázkami na resortu obrany soud potrestal tři lidi a firmu

V případu zakázek na stavební práce v resortu ministerstva obrany Okresní soud v Mladé Boleslavi odsoudil tři fyzické a jednu právnickou osobu. Za podvod, podplácení a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky obvinění dostali podmínku, peněžitý trest či zákaz činnosti, zjistila ČT. Trestných činů se mezi lety 2020 až 2023 dopouštěla firma Terchostav a zástupce vedení odboru na ministerstvu obrany. Ministerstvo je v případu poškozené, proti výroku o náhradě škody se odvolalo.
před 3 hhodinami
Načítání...