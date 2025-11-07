Vyvěšení vlajky je symbolické vyjádření solidarity, říká bývalý protokolista

Nově zvolený předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) nechal svěsit ukrajinskou vlajku na budově sněmovny. Poslanci TOP 09, ODS, STAN a Pirátů zareagovali na tento krok spontánním vyvěšením vlajky napadené země ze svých kanceláří. O tom, jakými formálními pravidly se vyvěšování vlajky řídí, hovořil ve Studiu ČT24 bývalý protokolista magistrátu hlavního města Prahy Martin Churavý. Podle něj jde o kombinaci zákona o užívání státních symbolů a nepsaných pravidel, tradic, etikety a protokolů.
„V případě státní vlajky by se mělo dbát na to, aby šlo o vyvěšení důstojné. Aby šlo o vyvěšení na čelním průčelí té instituce nebo organizace, která je reprezentována státní vlajkou, a podobně. Potom je důležité dbát také na pořadí, pravidla toho, jakým způsobem a kdy se státní vlajky vyvěšují,“ vysvětlil Churavý.
Zákon však explicitně nestanovuje, kdo by měl o vyvěšení nebo svěšení vlajky rozhodnout. V případě pražského magistrátu o tom rozhoduje rada hlavního města. „V případě Poslanecké sněmovny o tom rozhoduje výhradně předseda sněmovny, který ovšem – a to je už zase nepsané pravidlo, jak bývalo dobrým zvykem – alespoň neformálně informoval místopředsedy, tedy vedení Poslanecké sněmovny, a někdy také grémium celé sněmovny,“ dodává Churavý.
Při vyvěšování více vlajek je nutné dbát také na jejich správné pořadí, například vlajka České republiky se podle něj musí nacházet na takzvaném čestném místě, teprve druhé nejčestnější místo patří vlajce jiné země. „Pokud jsou vlajky dvě, tak vlevo, z pohledu zepředu, je to čestnější. Jestliže máme tři vlajky, tak uprostřed je to nejčestnější místo,“ upřesňuje Churavý. I v případě vyvěšení více vlajek podle něj platí, že levá strana z pohledu zepředu je čestnější.
Churavý se dotkl také tématu hanobení státní vlajky. „Může zahrnovat i třeba takové relativně zdánlivé detaily jako nápisy na vlajce. Samozřejmě nejextrémnější příklad je pálení vlajky. (…) Hanobení by ale mělo obsahovat i takové nuance, jako že vlajka by se měla udržovat v čistém stavu, neměla by se dotýkat země.“ I samotný akt vyvěšování a svěšování vlajky by se měl podle Churavého udát rychle bez zadrhávání, aby proběhl důstojně.
Česká vlajka v ukrajinském parlamentu
Předseda ukrajinské Nejvyšší rady Ruslan Stefančuk v reakci na to nechal v ukrajinském parlamentu vztyčit českou vlajku. Chce tak vyjádřit vděčnost českému lidu za jeho podporu Ukrajině.
Ještě předtím Okamurův krok odsoudil. „Ukrajinská vlajka (...) je dnes prostřílena kulkami, spálena ohněm boje, ale vlaje jako symbol svobody, a proto si zaslouží zvláštní úctu a respekt. Strhnout ukrajinskou vlajku z budovy parlamentu evropské země, jejíž bratrský národ podporuje Ukrajince ve spravedlivém boji, je pochybný čin. I kdybys jen držel žebřík,“ napsal na X Stefančuk.