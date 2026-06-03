Podpora mladých či rušení poplatků. Schillerová představila změny v penzijním spoření


3. 6. 2026Aktualizovánopřed 9 mminutami|Zdroj: ČTK
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Zdroj: ČT24

Podpora penzijního spoření pro lidi do třiceti let se zvýší, u většiny typů spoření se zruší poplatky za výkon a sníží poplatky za správu, transformované fondy do deseti let skončí. Příslušný zákon vloží ministerstvo financí ve čtvrtek do připomínkového řízení a vláda by ho měla projednat do konce června, oznámila ministryně Alena Schillerová (ANO). Představení změn se zúčastnili i premiér Andrej Babiš (ANO) a ekonomové Filip Pertold a Lukáš Nádvorník z CERGE-EI. Exministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) kroky přivítal, připravovaly se podle něj několik měsíců.

Ministerstvo navrhuje při spoření u dětí snížit hranici minimálního vkladu pro přiznání státního příspěvku z pěti set na sto korun měsíčně. Zároveň by se pro klienty do 29 let měla zdvojnásobit státní podpora na čtyřicet procent vložené částky. Spořící také budou moct do dosažení 36 let jednorázově vybrat z penzijního spoření třetinu svých úložek, aniž by přišli o státní příspěvky nebo museli částku dodatečně zdanit.

Změny by podle Schillerové měly zatraktivnit penzijní spoření pro mladé lidi a pomoct jim dosáhnout na vyšší rentu ke státnímu důchodu.

U spoření se bude nově využívat takzvaná strategie životního cyklu, která se uplatňuje například ve Švédsku. V jejím rámci se budou prostředky klientů do padesáti let investovat zejména do akcií, které přinášejí vyšší zisk. Poté bude postupně růst podíl investic do konzervativnějších nástrojů, které jsou méně rizikové k výkyvům hodnoty.

Při této strategii také odpadne povinnost vyplňovat investiční dotazník, který podle Schillerové často zbytečně nutil klienty k volbě příliš konzervativní investiční strategie a tím i k nižšímu zhodnocení peněz.

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Rušení či snižování poplatků

Zároveň by se měly zvýšit výnosy klientů na úkor penzijních společností. „Penzijní spoření je tu proto, aby se účastníci zabezpečili na stáří, ne aby přihrávalo bankám zisky,“ řekla Schillerová s tím, že očekává nesouhlas bank i penzijních společností. Nynější výši poplatků označila ministryně za jednu z nejvyšších v Evropě.

Podle nového nastavení se zruší poplatky za výkon penzijního spoření. Poplatek za správu se sníží na 0,5 procenta. Jedinou výjimkou budou alternativní účastnické fondy, kde se poplatky nemění.

Schillerová to vysvětlila tím, že tyto fondy často investují do velmi rizikových aktiv a zároveň v nich spoří jen malá část klientů. Omezení poplatků by proto podle analýzy ministerstva ohrozilo fungování těchto fondů.

Ministerstvo také navrhne, aby do deseti let skončily transformované penzijní fondy. Jejich nastavení, kdy musí v každém roce vykázat kladné zhodnocení prostředků, brání účinnějšímu zhodnocení peněz, řekla ministryně.

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Jurečka: Změny jdou správným směrem

Bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) změny přivítal, jdou podle něj správným směrem.

„Nejsem překvapen, nad těmito věcmi jsme diskutovali s Filipem Pertoldem opakovaně, on byl můj poradce v době, kdy jsem byl ministrem, a ty věci se připravovaly už několik měsíců. Jsem rád, že se tyto konkrétní kroky podaří postupně realizovat,“ řekl Jurečka.

Zároveň dodal, že současná vláda může tyto pozitivní úpravy „zabít,“ pokud by zrušila změny provedené minulou vládou v průběžném pilíři, neboť to by podle něj mělo na peněženky daňových poplatníků „mnohem větší negativní vliv“. 

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