Penzijní reforma není pro dnešní seniory, obhajuje ji Jurečka. Opozice chce věk zastropovat

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) považuje penzijní reformu za krok ke stabilizaci systému, řekl to v pořadu Otázky Václava Moravce. Místopředseda sněmovny Aleš Juchelka (ANO) by ocenil, kdyby Senát návrh vrátil do Poslanecké sněmovny. Jurečka také uvedl, že koalice chce do června schválit povinný příspěvek firem na důchodové připojištění pro lidi v rizikových profesích, s účinností od ledna 2026. Místopředsedkyně sněmovního výboru pro sociální politiku Lucie Šafránková (SPD) návrh zkritizovala s tím, že by se spoření pro tyto lidi v rizikových profesích tímto způsobem stalo povinné. Hosté ve druhé části pořadu debatovali také o platech ústavních činitelů.

Šafránková namítla, že dobrovolné penzijní připojištění by se pro zaměstnance v náročných profesích stalo povinným, protože by si museli zřídit účty penzijního připojištění.

„Nemyslím, že by toto řešení bylo odmítáno,“ řekl Jurečka k návrhu, který má do konce roku připravit ministerstvo financí a podle kterého by měli zaměstnavatelé platit lidem v rizikových provozech zhruba čtyři procenta jejich hrubé mzdy na individuální účty penzijního připojištění – s plánovanou účinností od ledna 2026. Podle ministra byla taková úprava předmětem jednání už dříve.

Jurečka věří, že Senát kvůli omezení počtu pracovníků v náročných profesích s nárokem na dřívější odchod do penze důchodovou reformu sněmovně nevrátí. Podle něj bude úkolem předsedů koaličních stran a senátorských klubů přesvědčit i senátory vládních stran, kteří k reformě mají výhrady, o nutnosti její podpory. Opoziční zástupci však tvrdí, že by senátoři měli mít dostatek soudnosti, aby reformu vrátili sněmovně a zajistili, že lidé v náročných profesích nebudou omezeni.

Vládní koalice tento týden ve sněmovně prosadila důchodovou reformu navzdory nesouhlasu opozice. Podle této reformy se bude věk pro odchod do penze zvyšovat o jeden měsíc ročně až na hranici 67 let. Předlohu nyní obdrží k posouzení Senát.

Ministr Jurečka obhajoval reformu s tím, že není určena pro současnou generaci seniorů, ale pro dnešní třicátníky, čtyřicátníky a jejich děti. Upozornil, že lidé dnes vstupují na pracovní trh o čtyři až pět let později než předchozí generace, a s ohledem na prodlužující se délku života je nezbytné, aby to zohledňovala i důchodová reforma, která má zajistit stabilitu systému do budoucna.

Opozice trvá především na zachování současné hranice pro odchod do penze, která je o dva roky nižší. Juchelka uvedl, že pokud bude hnutí ANO v příští vládě, bude usilovat o zastropování věku odchodu do důchodu na 65 let. Podle něj se vládní reforma zaměřuje pouze na takzvaný první pilíř, přičemž opomíjí otázku příjmů do důchodového systému.

Pro SPD je hranice 65 let „nepřekonatelná“, uvedla Šafránková s tím, že hnutí by ji nejraději zakotvilo i v ústavě. Hnutí by tím šlo proti evropskému trendu zvyšování věku odchodu do penze. Šafránková argumentovala tím, že na rozdíl od jiných států je v Česku věk dožití ve zdraví pod hranicí 65 let, pracovní doba je delší než v Německu a lidé pracují v náročných profesích, protože Česko je průmyslová země. „Oproti Německu odpracujeme zhruba o pět až deset let více,“ dodala.

Podle poslankyně vyšší věk odchodu do důchodu povede k tomu, že lidé budou častěji odcházet do předčasného důchodu, na nemocenské nebo do invalidního důchodu, což „ve finále zvýší náklady“. Doplnila, že starší lidé jsou navíc nejohroženější skupinou na trhu práce a ani systém rekvalifikací by příliš nepomohl.