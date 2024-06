Zvyšování hranice důchodového věku se nevyhneme. Musí být ale humánní, říká demograf

V Česku bude v příštích letech ještě víc důchodců, než se předpokládalo. Počet seniorů se má podle prognóz zvýšit o milion. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto připravuje důchodovou reformu, která mimo jiné počítá s postupným navyšováním věku odchodu do penze. „Určitému zvyšování hranice důchodového věku se do budoucna nevyhneme," připustil v Interview ČT24 demograf Tomáš Kučera z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Takový proces by měl být humánní – například spravedlivým zvyšováním důchodového věku pro jednotlivé generace.

Bylo by tak dobré udržet to, co je v současném zákoně – lidé, kteří se dožijí důchodu, tak by v něm měli prožít zhruba čtvrtinu života. Podle Kučery by se tak věk odchodu do důchodu měl posunovat o jeden měsíc. „Pomohlo by to důchodovému systému a zároveň by to (…) zásadním způsobem budoucí důchodce nepoškodilo,“ říká.

Určitému zvyšování hranice důchodového věku se však prý do budoucna nevyhneme. „Jde o to, aby bylo podloženo co nejtvrdšími daty,“ poukázal. Data by navíc měla být i správně interpretována. Zmínil však, že vedle toho by toto zvyšování mělo být i humánní – například spravedlivým zvyšováním důchodového věku pro jednotlivé generace.