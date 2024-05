ŽIVĚ: Poslanci pokračují v debatě o reformě penzí

Jako první obsadil řečniště poslanec Jan Síla (SPD). Skutečná důchodová reforma by měla podle něho spočívat v souboru různých opatření a v určení podílu bohatství, které připadne penzistům. Pokud bude stát jen na zvyšování věku odchodu do starobní penze a snižování výpočtu nových důchodů, nynější zaměstnanci nebudou reformu pokládat podle Síly za legitimní a bude hrozit její zrušení příští vládou. Za „apokalyptické skazky“ pokládá Síla tvrzení, že v budoucnu peníze na důchody nebudou.

Byť první čtení důchodové novely vyplnilo dva dny, jednání doposud v podstatě neprovázely obstrukce. Poslanci se ve vystoupeních drželi tématu, byť někteří se věnovali i širším souvislostem důchodového systému. Patřila k nim porodnost, ekonomický růst, příjmy státního rozpočtu i třeba délka dožití ve zdraví.

Předloha předpokládá mimo jiné zvyšování věku odchodu do starobní penze nad nyní hraničních 65 let podle prodlužování života nebo snižování výpočtu nových důchodů. Jde o dva body z celkové desítky, které se staly hlavním terčem kritiky zákonodárců ANO a SPD. Zástupci obou hnutí tvrdí, že pokud se dostanou do vlády, reformu penzí upraví.