ŽIVĚ: Poslanci se během mimořádné schůze přou o důchodech

„Jsme v situaci za minutu 12, každé další odložení, byť by bylo politicky jednodušší, bude přinášet větší a větší problémy pro příští vládu, ale i občany a budoucí důchodce,“ uvedl ministr před jednáním sněmovny. Podle šéfa pirátských poslanců Jakuba Michálka by se mohlo hlasovat ve čtvrtek, přes noc by zákonodárci jednat neměli. V úterý by se podle něj mělo jednat zhruba do 23:00, ve středu od 9:00.

Předloha předpokládá zvyšování věku odchodu do starobní penze nad nyní hraničních 65 let podle prodlužování života a snižování výpočtu nových důchodů, což je nepřijatelné pro opoziční hnutí ANO a SPD. Penzijní reforma obsahuje celkem desítku opatření. Patří k nim stanovení minimální penze na pětinu průměrné mzdy, dřívější důchody za práci v rizikovém prostředí i omezení takzvaného výchovného.