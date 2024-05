Čtyřicátníci by mohli do důchodu odcházet mezi 67. a 68. rokem života

ČT24

5. 5. 2024 Aktualizováno před 1 m minutou | Zdroj: ČT24

Události: Pozdější odchody do důchodu (zdroj: ČT24)

Dnešní čtyřicátníci by mohli v roce 2050 odcházet do důchodu mezi 67. a 68. rokem života, padesátníci pak zhruba o rok dříve. Ministerstvo práce a sociálních věcí to uvádí v hodnotící zprávě k penzijní reformě, kterou v týdnu schválil kabinet. Hranice se má posouvat podle věku dožití – s tím, že přesný rok se lidé dozvědí vždy v padesáti letech. Poslanci začnou důchodovou reformu projednávat na přelomu května a června. Definitivně hlasovat by o ní měli na podzim.

Eva Poláčková pracuje jako primářka Urgentního příjmu v Chomutovské nemocnici. Zanedlouho jí bude čtyřicet, do důchodu tak podle nových propočtů ministerstva práce půjde někdy mezi svým 67. a 68. rokem. Ještě do pozdějších let by měl podle současných odhadů pracovat čtyřiadvacetiletý dělník David Baran, který v těchto dnech opravuje silnice a chodníky v Mikulčicích na Břeclavsku. Na penzi si pravidelně spoří. Ví, že může jít do důchodu v 68 letech nebo i později. Vláda v týdnu schválila důchodovou reformu, podle které dnešní pětapadesátníci půjdou do penze v 65 letech a sedmi měsících. Přesné propočty důchodového věku pro lidi mladší než 52 let zatím ministerstvo nezveřejnilo. „Pro osoby narozené po roce 1972 postupně poroste a pro osoby, které budou odcházet do důchodu v roce 2050, by se měl, pokud nedojde k neočekávaným změnám vývoje naděje dožití, pohybovat mezi 67 a 68 lety,“ stojí v materiálu ministerstva práce.

Zhruba 120 tisícům lidí, kteří pracují v náročných profesích, chce vláda umožnit odcházet do důchodu až o pět let dřív bez krácení penzí. Kabinet Petra Fialy (ODS) argumentuje, že bez dalšího postupného prodlužování věku odchodu do penze je systém neudržitelný. „Žádné jiné zázračné řešení tady prostě není. Když se podíváme na všechny země, které dělají důchodovou reformu, tak se většina z nich snaží hranici věku odchodu do důchodu navazovat na dobu předpokládaného dožití dané generace,“ zdůvodnil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). 21,5 roku v penzi Kabinet chce, aby lidé strávili v penzi průměrně 21,5 roku. „Ten údaj, 21 a půl roku, tedy stejná doba, jaká je nyní – a podle toho upravovat věk odchodu do důchodu –, je v podstatě nejspravedlivější a nejflexibilnější a nejsprávnější cesta,“ je přesvědčen Fiala. „To, co je výzva pro zdravotnictví, a nejen pro zdravotnictví, ale pro řadu sektorů, je zvýšení průměrného věku ve zdraví, proto nedílnou součástí reformy je vytvoření Rady vlády pro veřejné zdraví,“ sdělil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). „Lidé se sice dožívají déle, ale dožívají se v nemoci, nikoli ve zdraví. V podstatě úroveň zdravotního stavu se nezměnila plus minus od 60. let,“ řekla předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová.