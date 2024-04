ŽIVĚ: Vláda schválila návrh důchodové reformy

Podle premiéra Fialy se díky změnám podaří udržet schodek rozpočtu kolem jednoho procenta HDP. Pokud by vláda neměla odvahu přijmout tuto reformu, celý systém by do budoucna nebyl udržitelný a dříve či později by zkolaboval, uvedl také. Normu nyní dostane sněmovna. Podle plánu by změny měly začít postupně platit od příštího roku.

Demografická data uvádějí, že společnost stárne a život se prodlužuje. Lidé nad 65 let tvoří teď asi pětinu obyvatel, v polovině století by to měla být třetina. Výdaje na penze rostou. Teď tvoří asi třetinu výdajů státu. Na důchodech se loni vyplatilo 685,3 miliardy korun. Meziročně suma vzrostla o 97,2 miliardy korun, tedy o 17 procent. Příjmy se zvedly o osm procent, výdaje pokrýt nestíhají.

Systém důchodového pojištění skončil v dosud nejvyšším deficitu 72,8 miliardy korun. Je to kolem procenta HDP. Podle dřívějších údajů ministerstva práce by za pár desetiletí roční schodek mohl odpovídat až pěti procentům HDP, v dnešních hodnotách by to bylo kolem 350 miliard korun.

Podle ekonomů není systém penzí beze změn udržitelný. Opozice návrhy odmítá. Podle opozičního hnutí ANO vládní koalice straší lidi, o reformě s ní jednat dál nechce. S vládním plánem nesouhlasí ani odbory, rada postižených či rada seniorů.