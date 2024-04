ANO podle zápisu z Hradu nezpochybnilo nutnost zvyšovat věk odchodu do penze

Zástupci ANO a kabinetu Petra Fialy (ODS) se shodli na nutnosti změn v prvním důchodovém pilíři, opoziční subjekt zároveň nezpochybnil nutnost zvyšování věkové hranice pro odchod do důchodu, nicméně nesouhlasí s konkrétním mechanismem navrženým vládou. Vyplývá to ze záznamu o březnovém jednání o důchodové reformě mezi prezidentem Petrem Pavlem, zástupci vlády v čele s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) a politiky ANO Karlem Havlíčkem, Alenou Schillerovou a Alešem Juchelkou. ANO v uplynulých týdnech shodu popíralo. Havlíček sdělil, že ho šokovalo zveřejnění interního zápisu, který nebyl odsouhlasen jedním z aktérů schůzky.

ANO krátce po březnové schůzce odmítlo, že by souhlasilo s prodlužováním věku odchodu do důchodu. Prezident následně argumentoval zápisem z jednání, první místopředseda ANO Karel Havlíček pak uvedl, že hnutí k němu podalo zásadní připomínku. V jejím zdůvodnění ANO zdůraznilo, že shoda nad citlivým bodem nenastala.

Jednání těchto stran se uskutečnilo 28. března. Pavel poté na tiskové konferenci oznámil, že se všichni shodli na tom, že věk odchodu do důchodu se bude muset v budoucnu zvedat . ANO ale následně shodu popíralo. Další jednání ve stejném formátu se mělo uskutečnit tento týden v pondělí, nicméně opoziční hnutí svoji účast zrušilo . Zdůvodnilo to tím, že někteří představitelé vlády v čele s Petrem Fialou (ODS) hodlají reformu prosadit bez ohledu na názor opozice. Prezident se tedy sešel pouze s Jurečkou a jeho spolupracovníky a sdělil, že snahu o hledání kompromisu má nadále . Nevyloučil konání kulatého stolu se zástupci tripartity a s odborníky za zhruba měsíc a půl.

Shoda, nebo ne? Projděte si postupné výroky aktérů ohledně prodlužování věku odchodu do důchodu

Záznam deklaruje, že politici ANO „nezpochybnili nutnost zvyšování věkové hranice pro odchod do důchodu, nicméně nesouhlasí s konkrétním navrženým způsobem jejího provedení (takzvaný ‚nekonečný‘ princip). Preferují spíše postupný způsob s vždy stanoveným stropem na dané období.“

Že jsme čekali, až se vrátí Babiš, je lež, sdělil Juchelka v debatě o penzích. Nevíte, co od ANO čekat, uvedl Bartošek

Obecně Havlíček chápe, že si každý může závěry vyložit různě. Pokud ale někdo ANO přímo cituje, musí se dopředu domluvit přesné znění takového vyjádření, nebo se musí počkat na zápis, míní. „Ani k jednomu nedošlo,“ uvedl. Na tiskové konferenci po březnovém jednání podle něj Schillerová sdělila, že zvyšování věku odchodu do důchodu není cestou, kterou by ANO chtělo jít, a proto si vyžádalo další podklady. „Zdá se někomu na tomto vyjádření, že jsme odsouhlasili zvýšení věku odchodu?“ tázal se Havlíček.

Havlíčka šokovalo zveřejnění zápisu, který neodsouhlasil jeden z aktérů schůzky. „Ve stejné logice bychom mohli udělat naši verzi. Přiznám se, že jsem se s tím nikdy nesetkal, tím spíše, když jsme řádně a obratem na zápis reagovali a žádali jsme upřesnění, které se týkalo našeho postoje a našeho stanoviska,“ poznamenal. „Kdybychom nereagovali, tak to chápu, ale my žádali změnit naše vyjádření a jasně jsme zdůvodnili proč,“ dodal.

Schillerová na zmíněném briefingu poznamenala, že ANO potřebuje pravidelný pětiletý materiál ministerstva práce o stavu důchodového systému. „To je klíčové, abychom se bavili o věku odchodu do důchodu, abychom tam viděli konkrétní data,“ řekla. Aktéři se podle jejího tehdejšího vyjádření bavili o mechanismu, ANO by preferovalo stanovený strop na určité období. Řekla ale také, že by hnutí rádo šlo jinou cestou. „Ale o tom bude ta debata příště,“ dodala tehdy šéfka poslaneckého klubu ANO.