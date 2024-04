Shoda, nebo ne? Podívejte se na výroky ohledně prodlužování věku odchodu do důchodu

My jsme se dotkli odchodu do důchodu. Tam jsme se domluvili, že potřebujeme pravidelný pětiletý materiál, který zpracovává ministerstvo práce a sociálních věcí a vláda ho schvaluje vždy do 30. 6., letos je ta pětiletá perioda, která nastane. Materiál je v nějaké pracovní verzi už zpracováván na ministerstvu práce a sociálních věcí a dostaneme jeho obrysy, alespoň takové pracovní s čísly a daty někdy do poloviny dubna. To je klíčové, abychom se bavili o věku do důchodu, abychom viděli konkrétní data. My jsme se bavili o přístupu, o způsobu, jakým to nastavit, to znamená, zda tam nastavit strop, což by byla spíš pro nás cesta, zda tam zachovat pětiletý interval, anebo tam nechat tu automatiku, kterou navrhuje ministr práce a sociálních věcí Jurečka. Ta debata musí být pevně svázána s debatou o náročných profesích.