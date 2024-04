Je zbytečné chodit na jednání, když vláda protlačí změnu důchodů sama, tvrdí Mračková Vildumetzová

„Navyšování věku odchodu do důchodu je pro nás nepřekročitelná hranice. My máme svůj recept. Hlavně vidíme, že toto opět není důchodová reforma. Řekl to na jednání i pan prezident, že to jsou pouze parametrické úpravy,“ dodala poslankyně s tím, že nelze, aby vláda říkala, že si návrh protlačí sama, a zároveň chtěla, aby opozice na jednání chodila a předkládala návrhy.

Uvedla, že se lidé dnes dožívají vyššího věku, ale ať je na každém, jestli se rozhodne, že chce v důchodovém věku dále pracovat či nikoliv. Pokud by však vláda prosadila návrh odchodu do penze kolem 67 let, tak by podle ní Česko mělo jeden z nejvyšších penzijních věků, což je podle ní nepřijatelné. Zmínila také, že pokud k takovým krokům dochází, tak se to musí komunikovat i se sociálním partnery. „To si myslím, že tato vláda také nedělá.“

Podotkla, že plánem hnutí ANO je hledat především zdroje. „Část je v tom, že bude řádný výběr daní, že se bude bojovat s šedou ekonomikou. Když jsme byli u vlády, zavedli jsme EET, kontrolní hlášení a řádně jsme ty daně vybírali,“ dodala s tím, že dalším bodem může být také snižování provozních výdajů na jednotlivých ministerstvech a na Úřadu vlády. Podle ní kvůli nynějšímu kabinetu a jejímu daňovému balíčku řada věcí spadla do šedé ekonomiky. „Ve výběru daní už to bylo vidět v minulém roce.“

Mračková Vildumetzová: Migrační pakt neřeší příčinu

Poslankyně se rovněž vyjádřila ke schválenému migračnímu paktu, který ve čtvrtek probírali poslanci na mimořádné schůzi ve sněmovně. Podle ní pakt neřeší příčinu a řeší důsledky. „Měl by se řešit především boj s pašeráckými gangy, protože to je bohužel organizovaný zločin, ale i lidi, kteří se do Evropy chtějí dostat, pak je to efektivní ochrana vnější hranice, je to efektivní návratová politika a pak je to určitě komunikace a jednání se třetími zeměmi. To je opravdu velmi klíčové, aby návratová politika fungovala,“ zmínila a dodala, že tyto čtyři věci migrační pakt vůbec neobsahuje.

Podle ní migranti nechtějí do České republiky. „My jsme tranzitní zemí, jejich cílem je Německo, Francie a jiné země, ale také se podívejte, co se v těch zemích děje. Nelegální migrant do té země přijde, azyl nezíská a žije tam deset let v nějaké komunitě (...), jsou takové případy i v České republice a je prakticky nevyhostitelný,“ uvedla s tím, že také adaptace těchto lidí s odlišnou kulturou je těžká. Podle ní migrační pakt obsahuje schované kvóty. „Solidarita musí být dobrovolná, nikoliv povinná.“