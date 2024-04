Že jsme čekali, až se vrátí Babiš, je lež, sdělil Juchelka v debatě o penzích. Nevíte, co od ANO čekat, uvedl Bartošek

Bartošek prohlásil, že Jurečka zval na mnoho jednání hnutí ANO. Jeho neúčast na hradním jednání kritizoval také premiér Petr Fiala (ODS). „Je to věc, která není nová. Dali jsme do programového prohlášení vlády, že reforma penzí proběhne,“ uvedl Bartošek.

Juchelka sdělil, že hnutí ANO poslalo prezidentovi dopis, kde mu vysvětlilo argumenty. Hnutí už dříve uvedlo, že koalice o žádnou komunikaci nestála a reformu chce prosadit silou. Že zástupci hnutí ANO „otočili“ po návratu Babiše z dovolené, označil Juchelka jako „nesmírnou lež“. „Nerozumím tomu, nemá to vůbec nic společného s dovolenou pana předsedy Babiše,“ sdělil.

Bartošek zopakoval, že vláda je připravena o penzích jednat. „Základní nedostatek je, že u hnutí ANO nevíte, zda to, co platilo před třemi lety, bude platit znovu,“ uvedl. Žádný relevantní návrh od ANO prý nezazněl.

Co s demografickou křivkou?

Poradce prezidenta pro ekonomické otázky Vladimír Bezděk, jenž v pořadu také vystoupil, se odkázal na demografickou prognózu Českého statistického úřadu, s níž pracuje ministerstvo práce a sociálních věcí. Průměrná doba dožití se podle ní zvyšuje, což je pokračující trend.

„Z pohledu jednotlivců je to výborná zpráva. (... ) Z pohledu důchodového systému už to tak veselé není, protože pokud nebudeme chtít držet krok i z hlediska postupného zvyšování věkové hranice pro odchod do důchodu, tak důchodový systém bude zatěžován vyššími výdaji,“ sdělil. Jinou cestou než zvyšování věku odchodu do důchodu by prý například bylo zvyšování daní nebo pojistného, nebo ještě výraznější zpomalení valorizace.