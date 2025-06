Lidi s depresí by mohla již brzy vytáhnout „ze dna“ i psychedelika

Anafranil je v tuzemsku nedostatkový už od poloviny května. Důvodem výpadku jsou podle lékového ústavu problémy ve výrobě. „Chybí nám zde síla 25 miligramů, která je nahlášena na SÚKLu (Státním ústavu pro kontrolu léčiv) ve výpadku od patnáctého května až do konce letošního roku. Jiná síla, která na trhu je, to je 75 (miligramů), má samozřejmě řízené uvolňování, takže se to nedá nahradit,“ podotkla lékárnice Kateřina Döllingerová.

Někteří lidé zkoušejí jiné cesty. Třeba Jana Pazderová vyhledala pomoc odborníků poté, co začala mít deprese, když osm let bojovala s rakovinou, načež se dozvěděla, že nemoc už nepůjde vyléčit. „Úplně jsem přestala vycházet ven, měla jsem pocit, že se mi lidi vysmívají,“ vzpomíná žena. Nakonec se zapojila do klinické studie a psychedeliky asistovaná terapie jí zásadně pomohla.

Význam prostředí

„V případě, že dáváme psilocybin, tak sezení trvá celý den, což je problém, protože pochopitelně léčba je dlouhá a finančně to je velmi náročné. Je důležité, aby prostředí bylo speciálně upraveno pro tento typ léčby, protože člověk je velmi zcitlivěn. A je potřeba, aby prostředí spolupůsobilo na klinickém efektu,“ nastínil vedoucí Centra pokročilých studií mozku a vědomí z Národního ústavu duševního zdraví Jiří Horáček.

Kromě vybavení a designu místnosti je důležitý i výběr hudby, která pacienta provází. Přítomni jsou vždy dva vyškolení terapeuti. „Přeneslo mě to někam ven, na takovou horskou vyhlídku. Začala jsem brečet, protože jsem si uvědomila, jak je svět nádherný, příroda je nádherná a proč já tady tak blbnu, proč pořád všechno tak komplikuju, když je všechno vlastně úplně jednoduché,“ popsala své zkušenosti Pazderová.