Čech sloužící v ruské armádě má jít do vězení

Padesátiletý Čech, který nastoupil do ruské armády a nyní žádá pomoc od českých úřadů, je pravomocně odsouzeným pachatelem trestné činnosti. Na muže je vydaný příkaz k dodání do vězení. Na síti X o tom informovala policie. Ukrajina se brání plnohodnotné ruské vojenské agresi více než tři roky. Že česká diplomacie řeší případ muže, který před časem odcestoval do Ruska, kde nastoupil do armády, informovala mluvčí ministerstva zahraničí letos v květnu.