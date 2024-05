Jednání s opozicí o penzích neskončilo, řekl Jurečka. Jsme připraveni argumentovat, uvedla Šafránková

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) v Událostech, komentářích zopakoval, že je stále připraven s opozicí hledat shodu. Připomínky podle něj ale předložilo jen SPD, se kterým je prý jednání smysluplnější než s ANO. Ministr řekl, že je úpravám parametrů reformy otevřený, nicméně nemůže připustit, aby byl „vyprázdněn“ její smysl. Poslankyně Lucie Šafránková (SPD) upozornila, že pokud bude součástí návrhu jako celku zvyšování věku odchodu do důchodu nad 65 let či snižování nově přiznaných penzí od roku 2026, SPD pro něj ruku nezvedne. „Jsme připraveni argumentovat,“ prohlásila.

Jurečka už na úterní tiskové konferenci podotkl, že hnutí ANO k důchodové reformě nepředstavilo nic, zatímco SPD nějaké návrhy zaslalo. „Musím říci, debata loňského roku s hnutím SPD (...) pro mě byla mnohem konstruktivnější a smysluplnější než s kolegy z hnutí ANO,“ prohlásil.

ANO se dle Jurečky rozhodlo dělat „pštrosí politiku“. Jeho jednání s opozicí však neskončilo, upozornil. „Budu chtít s hnutím ANO i SPD dále jednat, máme zhruba tři měsíce času do druhého čtení. Pokud se ukáže, že tu jsou návrhy, se kterými je možné pracovat, jsem připraven hledat shodu,“ řekl ministr. ANO zdůvodnilo zrušení účasti na jednání o penzích tím, že premiér Petr Fiala (ODS) a ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) opakovaně deklarovali, že reformu přijmou bez ohledu na jednání s opozicí.

SPD je dle Šafránkové připraveno s vládou o důchodech dále jednat. „Dva naše návrhy, i když ještě nedodělané, již (Jurečka) zapracoval. (...) Pokud lidé odpracují 45 let a chtějí odejít do předčasného důchodu, aby nebyli kráceni. Ministr navrhuje poloviční krácení, my bychom chtěli nulové krácení,“ uvedla jako příklad.