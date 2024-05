Samek chce reformu penzí přátelskou k lidem. Musíme mírnit deficit, naléhá Pertold

Pertold připomněl, že řešena bude i příjmová stránka. Ona opatření, která byla zvolena a předložena vládou, podle něj „mírní do určité míry v dnešních cenách zhruba třísetmiliardový deficit“. Ten by státní pokladnu podle něj čekal, pokud by ke změnám nedošlo vůbec.

Souvisí s tím i každoroční zvyšování důchodového věku. „Je to neukončený proces, je to naplánováno dostatečně dopředu. Takže opatření, které dělá vláda, se dá udělat kdykoliv v dalším období,“ míní.

Podle Pertolda jsou v návrhu ještě možné změny. I tak se ale bude muset důchodový věk po roce 2030 zvyšovat. „Bavme se o intervalu nula až dva měsíce, tak jak navrhlo ministerstvo, nebo to bude mít složitější vzorec, jak navrhla (Česká) demografická společnost.“

Prolomení hranice odchodu do důchodu

Česká demografická společnost podle něj také nerozporuje fakt, že se věková hranice bude muset prolomit a důchodový věk se tak bude dále zvyšovat. Otázkou však je, jestli průběh bude lineární, či bude mít jiné parametry.

Demografové podle Samka ovšem kritizují, že tempo zvolené vládou je v tomto návrhu „příliš přísné“, stačilo by prý poloviční. „Říkají – stačilo by o měsíc, ne o dva měsíce. Chtělo by to odstranit nespravedlnosti, které chce do systému vláda zavést,“ poznamenal. Model důchodového systému by se měl podle návrhu demografické společnosti jednou za pět let vyhodnotit a posléze podat konkrétní návrh ke změně.

Samotný nárůst výdajů na penze podle Samka pak souvisí s inflací. „Jakmile se nám zas vrátí růst reálných mezd a porostou i nominální i reálné mzdy, deficit zmizí,“ tvrdí. V současnosti jsme prý v situaci, kdy se reálné mzdy zastavily – kvůli ekonomickým problémům, příkladně pandemii covidu-19.