Zálohování PET lahví se zřejmě v tomto volebním období nezavede

Kabinet už do voleb pravděpodobně nestihne prosadit zálohování PET lahví, přestože ho stále vydává za důležité. České televizi to řekli předsedové dvou nejsilnějších koaličních klubů a připouští to i ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Vládnímu táboru v poslední době chyběly hlasy k projednání priorit. Jejich seznam tak řídne.