Herní kavárny mají plno a přidávají stoly. Zájem o deskovky roste

Silvie Mecková,

Marie Budinská

, pes

před 2 h hodinami | Zdroj: ČT24

Zájem o deskové hry v posledních letech výrazně roste a po celé České republice se zakládá také čím dál více herních kaváren. Lidé objevili jejich kouzlo během pandemie a trend pokračuje dodnes. České televizi potvrdily rostoucí poptávku oslovené herní kavárny. Některé už proto musely rozšířit své prostory. Kromě běžného hraní nabízejí pravidelným návštěvníkům také turnaje a tematické akce.

Martin Knýbel je bývalý designér videoher a svou vášeň pro hry přetavil do vlastního podniku. Společně s přítelkyní před rokem a půl otevřeli herní kavárnu, protože cítili, že na trhu je prostor pro další místo, kde by se lidé mohli scházet nad deskovými hrami. „Dřív se deskovky hrály hlavně po čajovnách, ale chtěli jsme to posunout dál. Nejen klasická kavárna, ale něco opravdu zajímavého,“ vysvětluje. Začínali v Brně v roce 2023 s pouhými dvěma stoly, dnes je zájem tak velký, že mají prakticky každý den zaplněných sedmdesát míst. Do deskovkáren začala před třemi lety chodit Danica Dimitrijevič a rychle se z toho stal její pravidelný koníček. „Her je hrozně moc, příběhové nebo strategické. Když jsem neměla ve svém okruhu přátel spoluhráče, tak jsem si začala hledat lidi, co to mají podobně. Hospody nemají vždy dost velké stoly, protože ty hry jsou často obrovské. Tak jsem si našla deskovkárnu, kde se nám utvořila komunita a chodíme tam pravidelně,“ popisuje. Hraní her ji bavilo na tolik, že si založila před nedávnem i vlastní deskovkárnu Deskohub v Praze v Libni.

Počítačová generace u jednoho stolu Podle Petra Kováře, vedoucího studentského spolku Ústav deskových a karetních her z VŠCHT v Praze, si lidé znovu nacházejí cestu ke společnému hraní. Nejvíce to údajně táhne generaci, která vyrůstala na počítačových hrách a nyní si užívá hraní tváří v tvář: „Během covidu lidé objevili kouzlo deskových her, ale hráli je hlavně doma. Po rozvolnění je jasně vidět, že zájem nepolevil, naopak vznikají nové herny i hry,“ popisuje. Zvýšený zájem se podle Kováře projevuje všude, od rostoucího prodeje her až po nárůst počtu deskových kaváren. Zvýšenou oblibu potvrzuje i Jakub Těšínský z České herní asociace: „Co vím od prodejců, tak zájem o hry stále roste,“ říká. Rostoucí popularita deskových her už proto některé podniky donutila k rozšíření kapacit. V Praze se například spojily dvě herní kavárny, aby zvládly nápor hostů. „Nyní máme devadesát až sto míst na sezení. Kapacitu jsme zvýšili o šedesát procent, předtím jsme měli jen třicet židlí,“ říká spoluzakladatel The Grail Adam Svatoš.

Stěhovat do větších prostor se musel i kamenný obchod s hernou Svět deskových her. V roce 2006 vznikl jako internetový obchod a dnes funguje už jako kamenný, ale i jako herna. „Při víkendových herních odpoledních bývá herna často zaplněná. Nejčastěji k nám chodí děti a rodiny, někdy s menšími dětmi dorazí babičky či dědečkové, ale chodí k nám i skupiny dospělých a čas od času k nám zavítají i důchodci,“ popsal Ladislav Smejkal ze Světa deskových her. Vstupné do herních kaváren se různí, může se pohybovat i kolem padesáti korun. „Máme poplatek za vstupné padesát korun. Je jedno, kolik her chcete hrát nebo jak dlouho tu zůstanete. Celkově máme kolem devíti stovek her a k tomu tři stovky rozšíření,“ doplnil Ondřej Sitař z District 5 v Hradci Králové. Od amatérů po profesionály Do herních kaváren přicházejí nejen zkušení hráči, ale i lidé, kteří deskovky nikdy předtím nezkusili. „Jsou lidé, kteří k nám chodí pravidelně. S těmi se většinou dohodneme předem a já jim připravím stůl i danou hru tak, aby ji mohli hned začít hrát,“ popsal Jan Raban, spoluzakladatel The Grail. Podle Sitaře z District 5 je průměrný věk návštěvníků kolem 35 let a většina preferuje jednodušší hry. Díky stabilní komunitě hráčů začali pořádat i turnaje. „Na turnaje musíme vybírat hry, které každý zná a jsou jednoduché. Pořádáme je tak dvakrát až třikrát do roka,“ dodává Sitař. V Pardubicích v Boardgame Cafe mají také pravidelné návštěvníky, kteří se k nim vracejí a často pořádají turnaje.