Některé lesní školky likvidují přerostlé sazenice. Není o ně zájem

V lesní školce Červený Dvůr na Českokrumlovsku rostly statisíce smrků a dalších stromků. Seté byly před dvěma roky. Nyní skončily všechny na hromadě. „Na podzim ani na jaře nebyla poptávka dostatečně velká,“ vysvětluje pracovnice lesní školky Lenka Aliefendićová.

Nízká poptávka je způsobená změnou pěstebního plánu vlastníků lesů. Někteří očekávají přirozenou obnovu, protože vloni byl semenný rok. Školkaři opakovaně jednali s ministerstvem zemědělství o možném uplatnění přebytečných sazenic v lesích.

„Vždycky to je otázky nabídky a poptávky. Stát tady skutečně není od toho, aby jakýmkoliv způsobem zasahoval do obchodních vztahů, pokud jste neodhadli například poptávku,“ reagoval šéf resortu zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Někde se podaří všechny stromky využít

Naopak v Budkově na jihu Šumavy všechny stromky udají. Míří hlavně do chráněných oblastí, kde se sází ve velkém. Například do Železné Rudy, kde v blízkosti ledovcových jezer vznikly holiny po kůrovcové kalamitě, ze školky nedávno odváželi přes čtrnáct tisíc sazenic. „Uložíme je do naší sněžné jámy a dál budou pokračovat do lesa,“ řekl technik Lesní správy Železné Rudy Vladimír Čeřovský.

Ve školce v Budkově ročně vyprodukují asi tři čtvrtě milionu sazenic. Z toho šedesát procent jsou smrky, zbytek jsou listnaté stromy nebo douglasky a borovice. Kombajn tu denně sesbírá až třicet tisíc sazenic. Odtud je pak odváží do chladicího boxu. Stromky vydrží mnohem déle. „Všechno letos určitě půjde do země. Něco půjde na jarní zalesnění, něco jde na podzimní zalesnění,“ uvedl technický pracovník LZ Boubín Milan Zevl.

Do obnovy holin po kůrovcové kalamitě se pustil i šumavský národní park. Ročně vysází zhruba šedesát tisíc stromků.