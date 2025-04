Plísně, prošlé potraviny či nepořádek, vytýká hygiena školním jídelnám

„Problémy bývají tam, kde se nedodržuje provozní hygiena, pokud je to dlouhodobě nebo se nedodržují skladovací podmínky u potravin. Pokud ty provozy jsou zachovalé, tak je to zjevně vidět už na první pohled,“ řekla hygienička Pavla Cihlářová.

„Měření koncentrace soli v polévkách školního stravování monitorujeme asi pět let. Součástí měření je i edukace personálu školních kuchyních, kde učíme kuchařky správně číst etikety na surovinách, výrobcích, které používají k vaření. Chceme, aby nepoužívaly vysoce průmyslově zpracované potraviny, používaly suroviny s nízkým obsahem soli,“ řekla Hadámková. „V kuchyních, kde měříme opakovaně, se situace velice zlepšila. Ale je to bohužel dlouhá cesta, která je ale velice důležitá pro zdraví naší populace,“ poznamenala.

Hygienické stanice pořádají pro pracovníky školních jídelen pravidelné semináře, které se zaměřují právě na problematiku bezpečnosti a hygieny ve stravovacích zařízeních a chystané změny ve spotřebním koši. „Školení bylo tentokrát obohaceno také o praktickou ukázku osvitu rukou za účelem ověření úrovně provádění osobní hygieny a také o preventivní programy na snižování obsahu soli v pokrmech připravovaných ve školních jídelnách a na snižování obsahu cukru v nápojích,“ řekla Pavelková.

V Jihočeském kraji se letos hygienici chtějí zaměřit i na dětské skupiny a lesní školky. „Protože se jedná o riziková zařízení určená pro nejmladší děti a ve druhém případě o pobyt dětí ve ztížených hygienických podmínkách. Prioritou dozoru bude také opakovaně letní dětská rekreace se zaměřením na stravování,“ uvedla v tiskové zprávě ředitelka odboru hygieny dětí a mládeže Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Marie Nosková.

Méně brambor a sladkých nápojů, víc luštěnin

Ministerstvo zdravotnictví připravuje novelu vyhlášky o školním stravování. Školní jídelny by podle návrhu měly servírovat například méně brambor, omezit by se měly sladké nápoje. Snížit by se měly i průměrné porce masa, naopak mírně přibýt by mělo ryb či luštěnin.

Podle Svazu měst a obcí povedou některé změny ke zvýšení odpadu, protože dětem jídla nebudou chutnat. „Když byl k obědu čočkový dhál s basmati rýží, skončilo to tak, že většina dětí ani neochutnala a rovnou odnášela jídlo do odpadků,“ potvrdila vedoucí jablonecké školní jídelny ZŠ Pasířská Iveta Pavlidisová.